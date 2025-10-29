Облачная коммуникационная платформа Unibell совместима с «Ред ОС»

Компании Unibell и «Ред Софт» завершили тестирование облачной коммуникационной платформы Unibell версии 7.81.1 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Результаты испытаний подтвердили корректную работу и зафиксированы в официальном протоколе тестирования.

Совместная работа продуктов «Ред Софт» и Unibell открывает новые возможности для бизнеса, позволяя развертывать облачную коммуникационную платформу на отечественной операционной системе. Использование совместимых решений снижает барьеры для организаций, стремящихся к повышению цифрового суверенитета и технологической независимости.

Облачная коммуникационная платформа Unibell предназначена для массовых SMS- и HLR-рассылок, исходящих обзвонов и приема входящих вызовов, с последующей их обработкой интеллектуальными голосовыми роботами, а также для реализации различных алгоритмов подтверждения авторизации на интернет-ресурсах с помощью мобильных устройств.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт». Все компоненты находятся в защищенном репозитории на территории России. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Подтвержденная совместимость с Unibell расширяет возможности пользователей, обеспечивая доступ к облачной коммуникационной платформе и возможность интеграции в единую инфраструктуру», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости компании «Ред Софт».