LiveDigital ЛайвДиджитал
Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тысяч.
СОБЫТИЯ
|21.10.2025
|«Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили полную совместимость 2
|15.08.2024
|На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital 2
|29.01.2007
|YouTube изгнал пирата Fox 1
LiveDigital и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 212 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 241 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2860 1
