«Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили полную совместимость

Компании «Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили совместимость продуктов «Ред ОС» и livedigital. Компании провели тестирование и выяснили, что продукты полностью совместимы и могут применяться в единой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Теперь пользователи «Ред ОС» — от образовательных учреждений до корпоративных центров — могут использовать возможности livedigital в своей инфраструктуре без необходимости привлекать сторонние решения.

Livedigital — платформа для онлайн-обучения, маркетинга, продаж и общения. Программа позволяет через браузер проводить видеозвонки, цель которых определяет конечный пользователь: это могут быть онлайн-уроки, рабочие созвоны, вебинары.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Включенная в Реестр российского ПО Минцифры России, она является частью экосистемы решений «Ред Софт», направленной на комплексное импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Продукты компании сертифицированы ФСТЭК России и используются в государственных органах, госкомпаниях и коммерческих организациях.

Это обеспечивает: стабильную работу видеоконференций и онлайн-встреч в среде «Ред ОС»; доступ к функциям ИИ-ассистента livedigital (транскрибация, аналитика вовлеченности, саммари встреч); единый безопасный контур: все данные остаются внутри отечественной системы.

Основные сценарии использования — образовательная сфера: Проведение занятий и взаимодействие с учащимися с использованием российского програмного обеспечения; корпоративный сектор: Организация совещаний и совместной работы с учетом требований информационной безопасности; администрирование: Мониторинг активности и аналитика коммуникационных процессов в рамках операционной системы «Ред ОС».

«Совместимость с «Ред ОС» означает, что у пользователям livedigital появилось больше возможностей для безопасного и комфортного взаимодействия. Теперь платформа может использоваться в инфраструктуре, полностью построенной на отечественном ПО», — сказал livedigital product manager consulting Максим Галашичев.

«Наша задача — предлагать пользователям не просто операционную систему, а полноценную и безопасную рабочую среду. Совместимость с LiveDigital дает им современные инструменты для видеосвязи и совместной работы, соответствующие строгим требованиям регуляторов. Это готовое решение для импортозамещения в сегменте коммуникационных платформ», — сказала руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт» Виктория Костина.