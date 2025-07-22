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ИВС VideoGrace


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Подтверждена совместимость корпоративной системы VideoGrace и операционной системы «Ред ОС 8» 3
22.07.2025 Подтверждена совместимость корпоративной системы VideoGrace и операционной системы «Ред ОС 8» 3

Публикаций - 2, упоминаний - 6

ИВС и организации, системы, технологии, персоны:

ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 2
Ред Софт - Red Soft 853 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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