«Инферит ОС» подтверждает совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и системы администрирования «Ред АДМ»

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) — «Инферит ОС» — и поставщик ИТ-услуг и решений в области управления информацией «Ред Софт» объявили о совместимости операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с комплексным решением для администрирования ИТ-инфраструктуры «Ред АДМ». Интеграция позволяет создавать единое защищенное пространство для управления рабочими станциями на базе отечественной программной платформы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ОС «МСВСфера» — флагманское решение подразделения ИТ-вендора «Инферит», в экосистему которого входят несколько продуктовых направлений: от серверов и компьютерной техники до облаков, FinOps-платформы, инструментов информационной безопасности и системы по инвентаризации и контролю ИТ-активов. Операционная система «МСВСфера АРМ» 9 — российская ОС для бизнеса и государственных организаций, включенная в реестр Минцифры и проходящая сертификацию ФСТЭК России. Она предлагает альтернативу зарубежным решениям, таким как Windows и macOS, с привычным пользователю интерфейсом и поддержкой российского ПО.

«Ред АДМ» представляет собой комплексное решение для администрирования ИТ-инфраструктуры любой сложности и масштаба. Система позволяет централизованно управлять доменом через единый графический веб-интерфейс, выполнять плавную миграцию объектов ИТ-инфраструктуры путем репликации или выстраивая доверительные отношения, организовывать файловые хранилища и настраивать правила работы в домене. С ее помощью можно автоматизировать массовые операции с пользователями и устройствами, значительно сократив время на рутинные задачи и повысив эффективность работы ИТ-специалистов.

Совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «Ред АДМ» позволяет предприятиям создавать единое защищенное пространство для управления рабочими станциями. Интеграция ускоряет процесс настройки прав доступа и развертывания ПО, минимизирует риски за счет централизованного контроля. Это особенно важно для организаций, которые стремятся перейти на отечественные решения без потери функциональности.

«Совместимость ОС “МСВСфера АРМ” 9 с “Ред АДМ” — это важный шаг в развитии отечественных ИТ-решений. Теперь предприятия могут строить полностью российскую инфраструктуру с удобным централизованным управлением. Это открывает путь для более тесной интеграции наших продуктов в будущем, включая поддержку новых сценариев развертывания», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Технологический суверенитет и кибербезопасность — ключевые приоритеты для стабильности и развития ИТ-отрасли в России. Совместимость операционной системы “МСВСфера АРМ” 9 и “Ред АДМ” доказывает, что отечественные решения не только соответствуют современным запросам, но и превосходят зарубежные аналоги по уровню интеграции и безопасности, что особенно актуально в условиях импортозамещения», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

