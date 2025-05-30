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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Денис


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» от IBS с операционной системой «Альт Сервер 10» 1
28.10.2013 Многофункциональные центры приняли более 5 млн заявлений на услуги Росреестра в 2013 г. 1
22.10.2013 4 млн граждан записались на прием в Росреестр через интернет с начала года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Васильев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 448 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17380 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44227 2
Россия - РФ - Российская федерация 149053 2
Россия - ПФО - Самарская область 1378 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1878 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 637 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1586 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 389 1
Россия - УФО - Челябинская область 1278 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 889 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17860 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 570 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7733 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 173 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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