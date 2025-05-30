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Подтверждена совместимость платформы «Планета.» от IBS с операционной системой «Альт Сервер 10»

Группа компаний IBS и «Базальт СПО», разработчик линейки российских операционных систем «Альт», объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Результаты тестирования подтвердили корректную работу ОС «Альт Сервер 10» с продуктами экосистемы «Планета.»: «Планета.Платформа», «Планета.НСИ», «Планета.Бюджетирование» и «Планета.Аналитика». Совместное использование этих решений позволит бизнесу сформировать надежную технологическую инфраструктуру на базе отечественного ПО и упростит сопровождение ИТ-систем.

«Планета.» — это российская on-premise-платформа с low-code-возможностями для системного цифрового управления крупным бизнесом. Архитектура решения основана на отказоустойчивой и масштабируемой микросервисной модели. «Планета.» предоставляет открытый API, точки расширения ядровой функциональности, а также встроенные модули классов IdM, BPM, OLAP in-memory и ETL.

В экосистему «Планета.» входят CPM-решение «Планета.Бюджетирование» для автоматизации планирования, бюджетирования и финансового моделирования; BI-решение «Планета.Аналитика» для построения аналитической отчетности, консолидации и визуализации данных; MDM-решение «Планета.НСИ» для управления нормативно-справочными данными. «Планета.» и продукты на ее базе зарегистрированы в Реестре российского ПО.

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Цифровизация

«Альт Сервер» — cерверная операционная система, позволяющая развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование. Решение применяется в любой сфере, где необходима автоматизация с использованием серверов.

Денис Васильев, директор отделения собственных платформ IBS: «Совместимость платформы "Планета." с операционной системой "Альт Сервер" упростит создание и масштабирование устойчивой ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Благодаря партнерству с "Базальт СПО" мы сможем предлагать современные отечественные решения, отвечающие всем требованиям российского законодательства и гарантирующие бесперебойную работу критически важных приложений».

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