Платформа «Планета.» от IBS получила сертификат соответствия ФСТЭК

Платформа для системного цифрового управления крупным бизнесом и государственными структурами «Планета.», разработанная компанией IBS, прошла сертификацию ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Полученный сертификат подтверждает, что «Планета.» является прикладным программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну; платформа реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности и соответствует требованиям к четвертому уровню доверия, установленным ФСТЭК России.

ПО, прошедшее процедуру сертификации, может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, информационных системах персональных данных.

Сертификат соответствия выдан на основании технического заключения по результатам испытаний и экспертной оценки.

«Планета.» — это отечественная on-premise-платформа с low-code-возможностями для системного цифрового управления крупным бизнесом. Ее архитектура базируется на отказоустойчивой и масштабируемой микросервисной модели. Решение предоставляет открытый API, точки расширения функциональности ядра, встроенные модули классов IdM, BPM, MDM, OLAP in-memory и ETL.

Экосистема «Планета.» включает CPM-решение «Планета.Бюджетирование» для автоматизации планирования, бюджетирования и финансового моделирования; BI-решение «Планета.Аналитика» для построения аналитической отчетности, консолидации и визуализации данных; MDM-решение «Планета.НСИ» для управления нормативно-справочными данными, решение класса IBP «Планета.ИБП» для сквозного планирования сбыта, производства и поставок, а также ряд сервисных модулей. Ключевую роль в обеспечении требований по информационной безопасности играет модуль «Планета.Доступ», отвечающий за разграничение прав доступа и ролевые модели.

«Платформу “Планета.” и решения на ее основе выбирают для цифровизации крупные корпорации и госструктуры. Для них обеспечение защиты информации — приоритетная задача. Сертификат ФСТЭК подтверждает, что “Планета.” удовлетворяет требованиям к разработке и производству средства защиты информации. Использование сертифицированного ПО снижает риски киберугроз и позволяет выполнить требования регуляторов», — отметил Денис Васильев, директор отделения собственных платформ IBS.