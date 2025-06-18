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IBS и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих ИТ-продуктов

Компании IBS и «Ред Софт» сообщили о том, что продукты на базе платформы «Планета.» и операционная система «Ред ОС» демонстрируют стабильную и корректную совместную работу, что подтверждено интеграционным тестированием. Сотрудничество IBS и «Ред Софт» направлено на укрепление импортонезависимости российских компаний и повышение уровня технологической зрелости представленных продуктов.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. В актуальных версиях дистрибутивов «Ред ОС» 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г. Пользователям доступен удобный интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения.

«Планета.» — это экосистема инструментов цифровой трансформации на основе low-code-подхода, разработанная группой компаний IBS. Технологичность платформы дает возможность крупным холдингам гарантировать производительность внедряемых продуктов на ее базе. «Планета.» имеет современную микросервисную архитектуру, поддержку горизонтального и вертикального масштабирования, соответствует современным требованиям информационной безопасности и работает под управлением российских ОС.

В рамках партнерства компаний IBS и «Ред Софт» была подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» с платформой «Планета.» («Планета.Платформа») и продуктами на ее базе, включая такие, как «Планета.НСИ», «Планета.Бюджетирование», «Планета.Аналитика». «Ред ОС» выступает в роли окружения, на базе которого запускаются продукты от IBS, а также предлагает пользователям необходимые инструменты для комфортной работы.

Продукты IBS и «Ред Софт» входят в единый реестр отечественного ПО, что способствует развитию импортозамещения и поддерживает российские компании в их стремлении к технологической независимости.

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Денис Васильев, директор отделения собственных платформ IBS, сказал: «Успешное тестирование показало, что наша low-code-платформа «Планета.» совместима с операционной системой «Ред ОС», что отвечает растущему спросу на импортонезависимые решения. Совместимость продуктов позволит компаниям эффективно использовать инструменты платформы «Планета.» для анализа больших объемов данных и принятия обоснованных бизнес-решений».

«Подтверждение совместимости операционной системы «Ред ОС» с решениями компании IBS является важным шагом. Это открывает новые возможности для пользователей, желающих интегрировать передовые российские технологии в свои бизнес-процессы. Благодарим специалистов IBS за плодотворное сотрудничество», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

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