«Ред ОС» и ПК «Налогоплательщик Кросс»: совместимость российских решений для эффективной отчетности

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, сообщает о полной совместимости операционной системы «Ред ОС» с программным комплексом «Налогоплательщик Кросс» от ООО «Служба налогоплательщика». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

ПК «Налогоплательщик Кросс» предназначен для подготовки отчетности по форме 6-НДФЛ крупнейшими налогоплательщиками, кредитными организациями и организациями имеющими большое количество филиалов при условии ведения учета в нескольких учетных системах, для обобщения результатов учета НДФЛ и подготовки объединенной отчетности в соответствии с действующими форматами представления данной отчетности, с учетом необходимости использования в качестве рабочей платформы сертифицированных российских операционных систем. Продукт сертифицирован Роспатент № 2024682592 от 25 сентября 2024 г. и включен в реестр Российского ПО, № 24852 от 15 ноября 2024 г.

«Совместимость «Ред ОС» с ПК «Налогоплательщик Кросс» — это важный шаг в развитии экосистемы российского ПО. Наша операционная система обеспечивает стабильную и безопасную среду для работы критически важных приложений, что особенно актуально для финансового сектора и государственных учреждений», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Мы рады, что наше решение «Налогоплательщик Кросс» получило поддержку на платформе «Ред ОС». Это открывает новые возможности для наших клиентов, позволяя им работать в полностью отечественной программной среде без потери функциональности и удобства», — сказали представители ООО «Служба налогоплательщика».

Совместное использование «Ред ОС» и ПК «Налогоплательщик Кросс» обеспечивает организациям надежную и безопасную платформу для работы с налоговой отчетностью в соответствии с требованиями регуляторов. Это особенно важно для государственных учреждений, финансового сектора и крупного бизнеса, использующих сертифицированные российские решения.