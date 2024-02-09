Платформа Docsvision обеспечила непрерывность бизнес-процессов блока «Учет расчетов с поставщиками» на предприятиях AGC

AGC — производитель стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения. В России компания работает с 1997 г. и на сегодняшний день успешно обеспечивает потребности российского рынка. Производственные комплексы работают в Московской и Нижегородской областях, и каждое четвертое здание остеклено с применением продуктов AGC. Дистрибуционная сеть насчитывает более 30 офисов и складов по всей России. В 2022 г. российское подразделение AGC было выведено за пределы ИТ-периметра группы, что привело к потере доступа к международным ИТ-сервисам. Бухгалтерия осталась без ИТ-инфраструктуры для отражения операций кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

Чтобы обеспечить непрерывность критически важного бизнес-процесса, российский кластер AGC должен был оперативно организовать бизнес-процессы в новой ИТ-среде. За три месяца процесс «Учет расчетов с поставщиками» был развернут на платформе Docsvision в результате проекта, реализованного опытным интегратором «Смарт-Докс».

К этому моменту российское подразделение AGC уже использовало сервис внешнего электронного документооборота с поставщиками. Специалисты из «Смарт-Докс» оперативно настроили интеграцию систем внешнего и внутреннего ЭДО. Данные из документа, полученного от контрагента, загружаются во внутреннюю систему, проходят по маршруту согласования и попадают на оплату в бухгалтерскую службу. Бухгалтера в учётной системе создают проводки, фиксируют данные по оплате в карточке документа.

В случае обработки бумажных документов сотрудник, принимающий работы или поставку от контрагента, заводит данные в систему Docsvision непосредственно и инициирует процесс обработки и оплаты документа. По завершении жизненного цикла документа (оригинал поступает в головной офис на хранение в консолидированный архив) данные в СЭД также переходят в архив.

Таким образом, за три месяца российская компания AGC мигрировала критически важный бизнес-процесс по учету и оплате задолженности поставщикам. Дополнительно удалось реализовать архив бухгалтерских документов, который в будущем может быть использован при организации доступа ко внутренним данным в рамках налогового мониторинга. Сотрудники получили единое окно для работы с поставщиками сырья, материалов, работ и услуг.