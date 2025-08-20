Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ярушина Ирина
УПОМИНАНИЯ
|20.08.2025
|Металлинвестбанк автоматизировал розничное кредитование с FIS 1
Ярушина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1736 1
|FIS Platform - no-code платформа 19 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1033 1
|Солдатов Александр 4 1
|Смирнов Алексей 247 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.