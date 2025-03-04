Подтверждена совместимость FIS Platform с «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и FIS объявили о полной технологической совместимости операционной системы «Ред ОС» и low-code-платформы FIS Platform. Оба продукта входят в единый реестр российского ПО. Один из заказчиков FIS, банк из десятки крупнейших в РФ, уже начал использовать «Ред ОС» на модулях FIS.

Проведенные совместные тестирования показали стабильную работу FIS Platform версии 1.4.06 под управлением «Ред ОС» версии 8. Полученный сертификат совместимости гарантирует полную совместимость и бесперебойную работу оборудования.

Подтвержденная совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы FIS Platform открывает перед российскими банками новые возможности для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Интеграция решений позволяет банкам быстро и эффективно разрабатывать и внедрять приложения для автоматизации бизнес-процессов с использованием low-code-платформы FIS Platform, при этом полностью соответствуя требованиям безопасности и импортонезависимости, обеспечиваемым операционной системой «Ред ОС». Это особенно важно в современных условиях и растущих требований к защите данных.

«Ред ОС» — современная российская операционная система, разработанная с учетом потребностей отечественных организаций. Она обеспечивает высокий уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. Особое внимание в «Ред ОС 8» уделено удобству администрирования и возможностям для эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

FIS Platform — low-code-платформа для быстрой разработки приложений для автоматизации бизнес-процессов в финансовом секторе. В основе продукта — low-code-инструментарий, который позволяет развивать и сопровождать ПО не высококвалифицированными разработчиками, а бизнес-пользователями. Аналитики на стороне заказчика могут самостоятельно пройти все этапы создания приложения. На платформе создана экосистема готовых приложений для автоматизации ключевых банковских бизнес-процессов.

«Понимая потребность банков в импортонезависимых технологиях, мы провели сертификацию нашего флагманского продукта, low-code-платформы FIS Platform, с операционной системой «Ред ОС». Это закономерный, но не последний шаг в расширении доступных вариантов системного ПО, используемого в эксплуатации ключевых банковских систем. Например, два модуля FIS у нашего банка-заказчика из топ-10 РФ уже работают на операционной системе Ред ОС», — сказал директор по продажам FIS Сергей Трухин.

«Применение в финансовом секторе совместимого программного обеспечения – FIS Platform с «Ред ОС» позволит создать устойчивую и автономную банковскую инфраструктуру в России. Использование отечественной операционной системы Ред ОС на рабочих станциях и серверах в банках закроет сразу несколько вопросов: усилит защиту данных, обеспечит надежность работы ИТ-инфраструктуры, а также гарантирует соблюдение требований регуляторов, что значимо в условиях импортозамещения в масштабах государства», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.