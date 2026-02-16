Разделы

Бизнес
|

«Синимекс» объявила о партнёрстве с российским вендором FIS

Компания «Синимекс», российский ИТ-интегратор, заключила партнёрское соглашение с резидентом «Сколково» FIS — разработчиком решений в области no-code/low-code-платформ и систем автоматизации банковского бизнеса.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на продвижении и внедрении FIS Platform — отечественного ИТ-решения для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь в финансовом секторе. Платформа позволяет создавать и развивать корпоративные приложения с использованием low-code-подхода, обеспечивая сокращение сроков внедрения и гибкость дальнейшего развития решений.

FIS Platform включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных с 2018 г., что делает её применимой в проектах с требованиями к импортонезависимости и регуляторному соответствию.

Партнёрство направлено на расширение технологических возможностей заказчиков в части гибкой автоматизации процессов, повышения операционной эффективности и ускоренного запуска новых цифровых сервисов.

«Мы отмечаем устойчивый рост спроса на решения, которые можно оперативно адаптировать под задачи бизнеса и развивать в дальнейшем без жёсткой зависимости от вендора. Особенно это актуально для финансового сектора, где компании постоянно совершенствуют и автоматизируют процессы для сохранения конкурентоспособности. Внедрение no-code- и low-code-платформ отражает глобальный тренд на повышение скорости и экономической эффективности цифровых изменений. Партнёрство с FIS позволит нам расширить спектр предлагаемых заказчикам инструментов цифровой трансформации», — сказал Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс».

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
бизнес

В FIS подчёркивают, что интерес к платформенным решениям для управления бизнес-процессами продолжает расти в различных отраслях экономики.

«Современные регуляторные требования напрямую влияют на экономику банковских операций — от стоимости сопровождения процессов до устойчивости портфеля в целом. Решения FIS позволяют снижать долю ручных операций, повышать прозрачность управленческих данных и обеспечивать воспроизводимость решений в критически важных процессах. Партнёрство с компанией «Синимекс» усиливает эти эффекты за счёт корректной интеграции в существующую ИТ-архитектуру банков, что позволяет клиентам одновременно выполнять регуляторные требования и снижать совокупную стоимость владения процессами», — сказал Владимир Залеский, управляющий партнер FIS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще