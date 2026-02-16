«Синимекс» объявила о партнёрстве с российским вендором FIS

Компания «Синимекс», российский ИТ-интегратор, заключила партнёрское соглашение с резидентом «Сколково» FIS — разработчиком решений в области no-code/low-code-платформ и систем автоматизации банковского бизнеса.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на продвижении и внедрении FIS Platform — отечественного ИТ-решения для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь в финансовом секторе. Платформа позволяет создавать и развивать корпоративные приложения с использованием low-code-подхода, обеспечивая сокращение сроков внедрения и гибкость дальнейшего развития решений.

FIS Platform включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных с 2018 г., что делает её применимой в проектах с требованиями к импортонезависимости и регуляторному соответствию.

Партнёрство направлено на расширение технологических возможностей заказчиков в части гибкой автоматизации процессов, повышения операционной эффективности и ускоренного запуска новых цифровых сервисов.

«Мы отмечаем устойчивый рост спроса на решения, которые можно оперативно адаптировать под задачи бизнеса и развивать в дальнейшем без жёсткой зависимости от вендора. Особенно это актуально для финансового сектора, где компании постоянно совершенствуют и автоматизируют процессы для сохранения конкурентоспособности. Внедрение no-code- и low-code-платформ отражает глобальный тренд на повышение скорости и экономической эффективности цифровых изменений. Партнёрство с FIS позволит нам расширить спектр предлагаемых заказчикам инструментов цифровой трансформации», — сказал Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс».

В FIS подчёркивают, что интерес к платформенным решениям для управления бизнес-процессами продолжает расти в различных отраслях экономики.

«Современные регуляторные требования напрямую влияют на экономику банковских операций — от стоимости сопровождения процессов до устойчивости портфеля в целом. Решения FIS позволяют снижать долю ручных операций, повышать прозрачность управленческих данных и обеспечивать воспроизводимость решений в критически важных процессах. Партнёрство с компанией «Синимекс» усиливает эти эффекты за счёт корректной интеграции в существующую ИТ-архитектуру банков, что позволяет клиентам одновременно выполнять регуляторные требования и снижать совокупную стоимость владения процессами», — сказал Владимир Залеский, управляющий партнер FIS.