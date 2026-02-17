Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость FIS Platform с Postgres Pro внедрениями в крупные банки России

Компании Postgres Professional и резидент «Сколково» FIS подтвердили технологическую совместимость СУБД Postgres Pro и low‑code платформы FIS Platform. Системы входят в единый реестр российского программного обеспечения, что позволяет укреплять импортонезависимость банков и финтех-компаний России. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Проведенные тестирования еще раз доказали стабильную работу FIS Platform версии 1.4.09 и Postgres Pro 14 и 15 версий. Сертификат совместимости, выданный Postgres Professional, подтверждает совместную работу ПО. Интеграция решений позволяет банкам и финтех-компаниям быстро и эффективно разрабатывать и внедрять приложения для автоматизации бизнес‑процессов на low‑code платформе FIS Platform, обеспечивая информационную безопасность данных в импортонезависимой СУБД Postgres Pro.

«Партнерство с FIS — это важный шаг в создании бесшовной экосистемы для финансового сектора. Банкам и финтех-компаниям сегодня критически важно не просто заместить импортное ПО, а получить решения, которые будут работать быстрее и надежнее прежних. Postgres Pro Enterprise создавалась именно для таких задач: СУБД содержит более 100 уникальных оптимизаций, обеспечивающих максимальную производительность в высоконагруженных средах. В связке с low-code платформой FIS заказчики получают не просто "коробку", а готовый промышленный инструментарий для безопасного и быстрого масштабирования бизнеса», — отметил генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

FIS Platform — полностью отечественная low‑code платформа, которая включена в единый реестр российского ПО. На платформе реализована экосистема банковских приложений с более чем 35 готовыми приложениями для автоматизации кредитования, взыскания, управления рисками и других бизнес-процессов. Заказчики — участники финансового рынка: банки топ‑10, топ‑30, топ‑100 в России и МФО.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы много лет последовательно развиваем технологическое партнерство, ориентируясь на реальные задачи банков и финтех-компаний. За это время решения доказали устойчивость в промышленной эксплуатации, а выпуск сертификата совместимости стал логичным этапом развития сотрудничества — особенно в контексте поддержки новых версий программного обеспечения. Подтвержденная совместимость позволяет финансовым организациям быть уверенными в развитии и масштабировании цифровых сервисов на отечественном технологическом стеке, и получать стабильность, гибкость, безопасность и технологическую независимость “из коробки”», — сказал директор по продажам FIS Сергей Трухин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще