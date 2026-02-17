Подтверждена совместимость FIS Platform с Postgres Pro внедрениями в крупные банки России

Компании Postgres Professional и резидент «Сколково» FIS подтвердили технологическую совместимость СУБД Postgres Pro и low‑code платформы FIS Platform. Системы входят в единый реестр российского программного обеспечения, что позволяет укреплять импортонезависимость банков и финтех-компаний России. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Проведенные тестирования еще раз доказали стабильную работу FIS Platform версии 1.4.09 и Postgres Pro 14 и 15 версий. Сертификат совместимости, выданный Postgres Professional, подтверждает совместную работу ПО. Интеграция решений позволяет банкам и финтех-компаниям быстро и эффективно разрабатывать и внедрять приложения для автоматизации бизнес‑процессов на low‑code платформе FIS Platform, обеспечивая информационную безопасность данных в импортонезависимой СУБД Postgres Pro.

«Партнерство с FIS — это важный шаг в создании бесшовной экосистемы для финансового сектора. Банкам и финтех-компаниям сегодня критически важно не просто заместить импортное ПО, а получить решения, которые будут работать быстрее и надежнее прежних. Postgres Pro Enterprise создавалась именно для таких задач: СУБД содержит более 100 уникальных оптимизаций, обеспечивающих максимальную производительность в высоконагруженных средах. В связке с low-code платформой FIS заказчики получают не просто "коробку", а готовый промышленный инструментарий для безопасного и быстрого масштабирования бизнеса», — отметил генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

FIS Platform — полностью отечественная low‑code платформа, которая включена в единый реестр российского ПО. На платформе реализована экосистема банковских приложений с более чем 35 готовыми приложениями для автоматизации кредитования, взыскания, управления рисками и других бизнес-процессов. Заказчики — участники финансового рынка: банки топ‑10, топ‑30, топ‑100 в России и МФО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы много лет последовательно развиваем технологическое партнерство, ориентируясь на реальные задачи банков и финтех-компаний. За это время решения доказали устойчивость в промышленной эксплуатации, а выпуск сертификата совместимости стал логичным этапом развития сотрудничества — особенно в контексте поддержки новых версий программного обеспечения. Подтвержденная совместимость позволяет финансовым организациям быть уверенными в развитии и масштабировании цифровых сервисов на отечественном технологическом стеке, и получать стабильность, гибкость, безопасность и технологическую независимость “из коробки”», — сказал директор по продажам FIS Сергей Трухин.