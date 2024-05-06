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В НИТУ МИСИС будут готовить руководителей цифровых брендов

В Университете МИСИС открывается онлайн-магистратура «Цифровой брендинг в креативных индустриях», где студентов научат работать с прикладными инструментами дизайна на основе нейросетей, создавать визуальный контент для продвижения компании или продуктов в цифровом пространстве, выстраивать бизнес-процессы для масштабных креативных проектов. Слушатели пополнят портфолио, работая над реальными проектами, при поддержке опытных преподавателей и профильных экспертов. Стартовая зарплата специалистов графического- и бренд-дизайна — 90 – 100 тыс. руб.

Студенты смогут выбрать один из двух треков — «Цифровой брендинг» и «Графический дизайн». Основное отличие будущих специалистов заключается в том, что бренд-дизайнер полностью разрабатывает визуальную идентичность бизнеса или продукта, а графический дизайнер создает маркетинговые и другие сопроводительные материалы на основе фирменного стиля и ДНК бренда компании.

Магистранты трека «Цифровой брендинг» научатся определять цели, аудиторию и позиционирование, оценивать эффективность стратегии по ключевым метрикам, разрабатывать визуальные элементы бренда: логотипы, цветовую палитру, веб-дизайн, баннеры и др.

Выпускники трека «Графический дизайн» овладеют навыками макетирования и верстки, визуализации данных, работы с типографикой и иллюстрациями, 3D-графики, фото- и видеоредактирования и др.

«Мы разработали эту программу в ответ на актуальный запрос индустрии дизайна по цифровизации всех основных креативных направлений. Она уникальна тем, что затрагивает все сегменты позиционирования, продвижения и разработки бренда и его визуальной идентичности. Полученные навыки помогут специалистам усиливать каналы цифрового потребления и распространения контента и продукции. Студенты будут реализовывать реальные проекты студий брендинга, производителей продуктов питания, парфюмерии, медицинских товаров и др. Выпускники научатся работать в цифровом сегменте, в том числе в мета-пространствах», — отметил руководитель программы, к.т.н. Евгений Коржов, и.о. заведующего кафедрой автоматизиро­ванного проектирования и дизайна.

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Уже во время учебы студенты сформируют портфолио, работая над проектами бизнес-партнеров и участвуя в отраслевых мероприятиях.

Слушатели смогут совмещать обучение с работой: программа реализуется в онлайн-формате с доступом к платформе с учебными материалами и записанными практическими занятиями.

Специалисты в цифровом дизайне и бренд-стратегии востребованы в разных сферах: образование, мультимедиа, мода и красота, дизайн интерфейсов, упаковки, афиш, среды и др. Выпускники программы смогут трудоустроиться в такие компании как VK, «Яндекс», MTC, «Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо», либо работать как независимые художники, фрилансеры, преподаватели или консультанты.

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