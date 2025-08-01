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Глотов Павел


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Глотов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

CityAir - СитиЭйр 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1514 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 70 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4336 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1513 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14142 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3132 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1460 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 99 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 349 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 940 1
Россия - СФО - Новосибирск 4508 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 163 1
Крылья Сахалина - фестиваль 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
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