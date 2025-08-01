Получите все материалы CNews по ключевому слову
Глотов Павел
УПОМИНАНИЯ
Глотов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 99 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 349 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 940 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4508 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.