Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске

Компания «Ситиэйр», разработчик оборудования и программного обеспечения для мониторинга окружающей среды из новосибирского Академгородка, развернула сеть контроля и прогнозирования качества воздуха в Усть-Каменогорске — крупнейшем городе Восточно-Казахстанской области. Об этом CNews сообщили представители «Ситиэйр».

Сеть состоит из 25 портативных станций мониторинга, внутри которых размещены датчики детекции таких веществ как оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород и диоксид серы. Информация с датчиков в реальном времени поступает в программное обеспечение, которое визуализирует результаты измерений в простом, понятном интерфейсе.

В основе решения лежит «цифровой двойник» — компьютерная модель, которая прогнозирует качество воздуха на территория покрытия сети мониторинга. Модель помогает управленцам отслеживать изменения экологической обстановки и принимать решения, к примеру, частично ограничивать работу промышленных предприятий для снижения негативного воздействия загрязнений на здоровье жителей Усть-Каменогорска.

Проект реализуется в партнерстве с казахстанским дистрибьютором систем очистки воздуха AUA Tech. Сеть мониторинга создана в рамках национального экологического проекта «Зеленый Казахстан».

Павел Глотов, генеральный директор «Ситиэйр»: «Власти Казахстана уверены: устойчивое развитие страны требует формирования новой экологической культуры. В частности, президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единый стандарт экологического просвещения в школах и вузах страны. По программе «Таза Қазақстан» (Чистый Казахстан) в этом году в Казахстане прошло 15 тысяч экологических мероприятий».

Заказчик — «Управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области».

По плану сеть состоит из 25 новых постов мониторинга «Ситиэйр», со временем в платформу интегрируют датчики промышленных предприятий.

импортонезависимость

«Цифровой двойник» «Ситиэйр» прогнозирует качество воздуха на 72 часа вперед, что упростит властям принятие управленческих решений для снижения воздействия загрязнений на здоровье населения.

Стоимость проекта — 498,5 млн тенге (около 76 млн руб.).

Приборы и ПО «Ситиэйр» — собственная разработка компании. Весь цикл производства и испытаний проходит в новосибирском Академгородке, силами местных инженеров и программистов.

Станции обеспечивают высокое качество измерений при температуре от -40°С до +50°С и в любых метеоусловиях: во время осадков, тумана, сильного ветра.

В России системы «Ситиэйр» действуют в Сахалинской, Челябинской, Ленинградской, Тульской областях, Удмуртской республике, на заводах «Норильского Никеля», а также в промзонах НЛМК и «Лукойл».

