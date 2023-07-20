ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений

ВТБ занял первое место в рейтинге веб-приложений в номинации Digital office и вторую позицию в номинации Daily Banking по версии агентства Markswebb. В исследовании определены банки, веб-версии которых для мобильных браузеров сейчас максимально приближены к нативным приложениям. По оценке Markswebb, у большинства банков опыт веб-приложений отстает от нативных. Превосходит – только у ВТБ.

ВТБ полностью обновил версию ВТБ Онлайн для мобильных браузеров смартфонов в 2022 году после удаления приложения из магазинов App Store и Play Market. По функционалу и интерфейсу она практически не отличается от мобильного приложения на Android. Банк первым на рынке сделал вход в веб-версию по биометрии, что стало большим прорывом и позволило упростить и ускорить процесс авторизации за счет отказа от ввода пароля и СМС-кода. Пользователям также доступны оплата услуг по QR-коду, дополнительные настройки безопасности - лимиты для платежей и переводов, блокировка карты или учетной записи.

Сегодня ВТБ Онлайн – удобный, стабильный инструмент для ежедневных финансовых операций на любом устройстве: смартфоне, планшете или компьютере. На мобильном устройстве пользователь может превратить его в аналог приложения: достаточно добавить иконку (ярлык) на рабочий экран смартфона через браузеры Safari или Google Chrome, далее настроить вход по биометрии. После этого клиент сможет входить в ВТБ Онлайн буквально в одно касание.

«После введенных ограничений ВТБ быстро перестроил свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей максимально удобный и безопасный доступ к их средствам. Для этого мы максимально приблизили функционал веб-версии к мобильному приложению. Всего за пару месяцев версия ВТБ Онлайн для смартфонов была существенно доработана, мы запустили десятки улучшений и новых финансовых сервисов. За два года аудитория ВТБ Онлайн выросла на треть и превышает 13,2 млн человек. Число пользователей мобильного приложения увеличилось на 10% – до 10,5 млн человек, интернет-банка – более чем в три раза – до 3,2 млн. Мы развиваем наши цифровые сервисы дальше и ищем новые каналы для онлайн-обслуживания клиентов. Недавно запустили новый сервис в популярном мессенджере – Банк в VK, который позволяет совершать основные финансовые операции даже быстрее, чем в ВТБ Онлайн», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

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Банк также полностью адаптировал ВТБ Онлайн для всех видов мобильных браузеров. Он не занимает большой объем памяти на устройстве и работает на смартфонах, планшетах и компьютерах на любой платформе: iOS/Android/Windows/macOS/Android/Windows и других. Дизайн интернет-банка также адаптирован под мобильные устройства.

ВТБ в номинации Digital office набрал рекордные 80,9 баллов из 100. Эта оценка веб-приложения в рейтинге отражает уровень клиентского опыта в сервисе при решении задач, которые традиционно связаны с посещением офиса. Например, оформление новых финансовых продуктов и управление ими.