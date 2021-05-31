ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах

ВТБ объявил об отмене с 1 июня 2021 г. комиссии за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах. Ранее комиссия составляла 0,6%, минимальная сумма комиссии — 20 руб.

«Количество платежей через «ВТБ онлайн» быстро растет: в апреле число операций достигло 10 млн, что на 10% выше, чем в 2020 г. Также увеличилось и количество платежей за коммунальные услуги и штрафы — на 14% и 20% соответственно. Чтобы нашим клиентам было удобно совершать платежи в «ВТБ онлайн», мы постоянно совершенствуем этот сервис: например, увеличили количество поставщиков услуг до 20 тыс. и реализовали возможность подписаться на уведомления о штрафах. Теперь мы отменили и комиссию за оплату счетов и штрафов, чтобы сделать сервис платежей в «ВТБ онлайн» еще более привлекательным и выгодным», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Комиссия за другие виды платежей, например, за телевидение, медицинские или образовательные услуги, теперь составит 0,9%, при этом ограничения по минимальной сумме комиссии не будет, а максимальный размер комиссии составит 1 тыс. руб. Новые условия будут действовать для всех пользователей «ВТБ онлайн», а также при оплате через банкоматы банка по картам ВТБ.

Сейчас в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ онлайн» доступно 20 тыс. поставщиков. Также клиенты могут оплатить услуги более 65 тыс. поставщиков, зарегистрированных в системе ГИС ЖКХ. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии.

Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк «ВТБ онлайн». В приложении нужно перейти в раздел «Платежи», в подразделе «Оплатить» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить». Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в «Платежи и переводы», в подразделе «Платежи в регионе» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить».