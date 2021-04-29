Спецпроекты

«Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В казахстанской золотодобывающей компании АО «АК Алтыналмас» был успешно реализован проект по внедрению единой автоматизированной системы управления персоналом, позволившей значительно повысить эффективность HR-процессов для более чем 3 000 сотрудников. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting.

Внедрение автоматизированной информационной системы управления персоналом на платформе SAP в АО «АК Алтыналмас» началось в 2020 году и было реализовано за шесть месяцев. Целью цифровой трансформации стала организация бизнес-процессов управления персоналом, обеспечение необходимой оперативной и аналитической информацией по персоналу для принятия обоснованных управленческих решений, отслеживание динамики по различным факторам, связанным с персоналом, исключение многократного ввода одних и тех же данных в учетную систему и оптимизация ежедневной работы сотрудников различных служб компании.

В рамках проекта совместными усилиями команд заказчика и интегратора был реализован переход на SAP HCM и SAP SuccessFactors. Таким образом, все пять юридических лиц, входящих в организационный объем проекта с АО «АК Алтыналмас», получили доступ к новой единой HR системе, обеспечивающей возможность работать в общем цифровом пространстве. На сегодняшний день она обслуживает более 3 000 человек в части кадрового администрирования и расчета заработной платы.

Благодаря цифровой трансформации HR-функции в компании налажен эффективный учет всей информации, относящейся к штату компании, созданы основы для анализа и планирования затрат на персонал, повышена прозрачность кадровых процессов, автоматизированы процессы подбора и адаптации, целеполагания и оценки персонала.

Планируется дальнейшее развитие функционала SuccessFactors и возможностей Employee self-services с фокусом получения дальнейших выгод для бизнеса. В текущем году ожидается снижение затрат на подбор персонала, увеличение индекса удержания сотрудников, улучшение качества и релевантности обучения.

«Выстраивая ключевые HR-процессы, мы ориентируемся не только на стратегические цели нашей компании, но и на то, что уровень цифровой зрелости становится все более весомым критерием успешности бизнеса. Сокращение времени сотрудников на рутинные процессы, автоматический анализ и планирование затрат на персонал, повышение прозрачности кадровых процессов — все это позволит нам не только повысить эффективность каждого отдельного работника, но и вывести бизнес на совершенно новый уровень», — Макпал Ергалиевна Нусипова, вице-президент по управлению персоналом АО «АК Алтыналмас».

«В век активной трансформации бизнеса особенно важно оставаться «в строю» и идти в ногу с мировыми тенденциями цифровизации. Совместно с Алтыналмас меньше чем за год мы создали эффективный инструмент, позволивший компании успешно автоматизировать основные процессы, связанные с управлением персоналом и сделать HR-отдел партнером для решения бизнес-задач других подразделений. Будем рады помочь нашим клиентам выходить на этот новый уровень и постоянно повышать эффективность своей деятельности посредством автоматизации HR», — отметил Сергей Никитин, партнер MOLGA Consulting.

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