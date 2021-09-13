«Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне

Теперь посетители Останкинской башни могут купить билеты на сайте или в терминале самообслуживания, который поддерживает несколько иностранных языков. Проект по созданию новой билетно-пропускной системы реализован совместно с ИТ-компанией «Крок».

Те, кто планирует визит в Останкинскую башню заранее, могут приобрести входные билеты на сайте, где появилась удобная и функциональная онлайн-платформа для оплаты. С ее помощью посетители могут увидеть в режиме реального времени, сколько билетов доступно для приобретения, и выбрать наиболее подходящий сеанс.

Также билеты можно приобрести в кассах, расположенных перед входом в башню. Впервые в кассах установлены новые принтеры с термопечатью: они работают быстрее обычных, не требуют картриджей и максимально просты в обслуживании. Наконец, купить билеты позволяет терминал для самостоятельного обслуживания. Он поддерживает несколько языков, и в будущем это позволит туристам из разных стран с легкостью выбирать формат посещения одной из знаковых достопримечательностей Москвы.

Если гости по какой-то причине отменили визит, быстро оформить возврат билетов они смогут через сайт или кассу.

«Останкинская башня - одна из главных достопримечательностей Москвы и одновременно - это объект, требующий особого внимания к безопасности и удобству наших гостей. Новая билетно-пропускная система – еще один шаг в этом направлении. Это не просто возможность приобрести билеты на сайте или в терминале, а сложное интегрированное решение, позволяющее сделать визит в башню максимально комфортным», - отметил Глеб Алейников, заместитель директора филиала РТРС «МРЦ» (Останкинская телебашня).

В рамках проекта были модернизированы считыватели билетов, установлены три дополнительных турникета и оборудование для учета посетителей. Эти решения дают возможность специалистам Останкинской башни следить за наполняемостью экскурсионных площадок и соблюдением мер безопасности.

«В дальнейшем в башне можно будет использовать билеты с возможностью удаленного считывания. Оператор будет контролировать количество гостей на разных площадках башни в режиме онлайн и следить за количеством продаваемых билетов», - сказал Артем Романов, эксперт по системам безопасности ИТ-компании «Крок».