Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Барнауле интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент, а также экономить на мобильной связи и домашнем интернете. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В отличие от привычного цифрового телевидения, технология IPTV (Internet Protocol Television) позволяет ставить трансляцию телеканалов на паузу, перематывать, записывать фильмы и передачи в память приставки и так далее. Приставка поддерживает Full HD и 4К-качество видео. Кроме того, ее можно использовать как медиаплеер и игровую консоль. IPTV МТС дает бесплатный доступ к расширенному ТВ гиду, а также базовому пакету онлайн-кинотеатра KION: это более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, в том числе, оригинального производства. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».

Барнаульцы смогут сэкономить на услуге IPTV, подключив ее в пакете с другими сервисами, входящими в семейную подписку «МЫ МТС+500»: домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с и мобильной связью (минутами и гигабайтами можно делиться с членами своей группы).

«Доступ к IPTV получат абоненты модернизированной домашней сети интернета, которую мы уже прокачали до гигабитной скорости. Это позволит смотреть онлайн видео в 4К, играть в сетевые игры, а также экономить до 40% расходов на связь ежемесячно, если объединить в один пакет домашний интернет, мобильную связь и телевидение. Уже сейчас эти возможности доступны для большинства абонентов нашей проводной сети в Барнауле, а после завершения технических работ на сети, преимущества IPTV смогут оценить все горожане», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Подключение IPTV бесплатно для действующих и новых абонентов фиксированного интернета МТС в Барнауле. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на официальном сайте компании.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.