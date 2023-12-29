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Считайте чудеса: «Ростелеком» запустил адвент-календарь подарков для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги»

«Ростелеком» запустил праздничную акцию для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги» — новогодний адвент-календарь. Как в настоящем рождественском календаре, на специальном сайте ежедневно появляются сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза. Акция продлится до 10 января включительно. Адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком Книги» — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с онлайн-библиотекой «ЛитРес». Сервис открывает доступ к обширному каталогу, насчитывающему 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).

«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для «Лицея» разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

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Цифровизация

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru.

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