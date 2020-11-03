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Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга

Интернет Веб-сервисы

Во время двухнедельных осенних каникул ведущий национальный провайдер страны «Ростелеком» предложил школьникам Челябинской области ряд доступных и полезных сервисов. Дети смогут пройти различные обучающие уроки в сервисе «Ростелеком Лицей», почитать и прослушать аудиокниги в «Ростелеком Книги», посмотреть любимые мультфильмы, концерты, фильмы и телеканалы в видеосервисе Wink. Провайдер дает возможность бесплатно использовать цифровые сервисы на срок от 14 до 30 дней. Воспользоваться предложениями можно на онлайн-платформе «Детидома» и официальных ресурсах «Ростелекома».

Сервис «Ростелеком Лицей» разработан специально для школьников 1–11 классов и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность. Каждый, кто еще ни разу не пользовался сервисом «Ростелеком Лицей» может сделать это бесплатно, прослушав по одному уроку из разделов при регистрации на официальном сайте сервиса.

Сервис «Ростелеком Книги» насчитывает более 180 тыс. электронных и 40 тыс. аудиокниг. Бесплатный доступ новичку на любую подписку предоставляется на 14 дней. Сделать заявку можно на официальном сайте.

Специально к началу осенних каникул «Ростелеком» подготовил подарок для школьников и их родителей – предложение «Попробуй Wink». Wink – это цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 тыс. позиций). При просмотре не нужно ждать рекламной паузы, чтобы в перерыве между любимым фильмом или телепередачей отвлечься на свои дела. В Wink есть функция «управляй просмотром». Она позволяет в любой момент остановить видео или перемотать к самой захватывающей сцене.

«Для тех, кто не является абонентом «Ростелеком», бесплатно попробовать Wink можно будет в период с 2 ноября по 30 декабря. Для этого нужно отправить слово «Каникулы» до 30 ноября на специальный номер WatsApp и в ответ получить промокод с доступом к пакету «Трансформер» сроком на один месяц с момента активации», – сказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Для любителей компьютерных игр провайдер предлагает уникальный тариф «Игровой» с премиальными игровыми опциями и неограниченным танковым премиум-аккаунтом в World of Tanks. Чтобы быть в курсе, чем занимается ребенок во время осенних каникул «Ростелеком» рекомендует воспользоваться услугой домашнего видеонаблюдения, которая становится все популярнее у южноуральцев.

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