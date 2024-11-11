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Красноярский «Ростелеком» завел оптику в маленький Большой Кантат

«Ростелеком» проложил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в деревню Большой Кантат в Большемуртинском районе Красноярского края. Люди получили доступ к стабильному высокоскоростному интернету и цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В населенном пункте, где насчитывается всего 88 подворий, оптика появилась впервые. Раньше местные жители выходили в Сеть по меди, а с 2021 г. — после запуска базовой станции, построенной провайдером по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), — еще и по мобильной связи. Появление в деревне современной технологии GPON («оптика в дом») позволит кантатцам дополнительно подключать стационарную телефонию, интерактивное телевидение Wink с тысячами единиц разнообразного контента и облачное видеонаблюдение.

Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома»: «Домашнее видеонаблюдение давно перестало быть экзотикой. Многие выбирают эту услугу, чтобы дистанционно “присматривать” за пожилыми родственниками. Кто-то таким образом следит за сохранностью имущества: при возникновении нештатных ситуаций интеллектуальные камеры присылают на телефон уведомления о движениях и звуках. Также с их помощью можно общаться и даже включать сирену».

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Кроме Большого Кантата, оптический интернет скоро появится в частных домах соседних поселений — Раздольного и Таловки. Строительство ВОЛС компания выполнила за счет собственных инвестиционных средств.

Обслуживать абонентов будут специалисты «Ростелекома». Чтобы подключить, отключить услуги, увидеть начисления и сделать оплату, клиентам достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение «Mой Ростелеком». Через эти онлайн-сервисы можно обратиться в службу технической поддержки провайдера.

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