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Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии

МТС оборудовала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС.

Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это позволяет быстро устранять аварии, обеспечивая бесперебойную работу автозаправочных станций.

В случае отключения электроэнергии ответственным сотрудникам сети АЗС мгновенно приходит SMS-оповещение, после чего для проверки на место срабатывания сигнала отправляется аварийная бригада. Кроме того, умные устройства МТС передают в режиме реального времени показания потребления электроэнергии с каждой АЗС, заменяя таким образом выездных сотрудников, ответственных за учет энергоресурсов. Благодаря внедрению умных счетчиков компания может оптимизировать затраты и сократить время простоя из-за инцидентов на электросети.

Решение МТС на базе технологии интернета вещей уже реализовано на 40% автозаправок, входящих в сеть. В ближайшем будущем оно может быть масштабировано на все автозаправочные станции сети, а также на торговые точки, складские помещения и прочие объекты инфраструктуры группы компаний.

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Цифровизация

«От бесперебойной работы электросетей зависит многое – от безопасной работы хранилищ топлива на АЗС до комфорта посетителей в торговых залах, который расположены при заправках. Самый простой пример: территория на автозаправках должна быть хорошо освещена, чтобы снизить вероятность ДТП, и наше решение помогает свести эти риски до минимума. Технологии интернета вещей позволяют решать различные задачи, поэтому все больше организаций Сибири внедряют цифровые сервисы нашей экосистемы в свои бизнес-процессы. Например, в Красноярском крае количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС выросло за прошлый год больше чем на треть, причем одной из основных сфер их применения стали как раз энергосети», — сказала директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

В Хакасии сеть NB-IoT МТС развернута во всех крупных населенных пунктах. Умные устройства, работающие на сети интернета вещей, позволяют сократить затраты и повысить производительность в сфере грузоперевозок, ЖКХ, добывающей промышленности и других отраслях.

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