«МегаФон» улучшил связь в садовых обществах Кемеровской области

Кемеровские дачники в этом сезоне смогут активнее искать в Сети советы по выращиванию богатого урожая и без ограничений общаться с близкими. В разгар садово-огородных работ «МегаФон» запустил базовую станцию на трассе Кемерово-Промышленная, вдоль которой расположены дачные общества. Новое оборудование позволило расширить покрытие 4G и увеличить емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Автомобильная дорога соединяет город Кемерово и поселок городского типа Промышленная. Это важная транспортная магистраль между населенными пунктами, вдоль которой расположена небольшая деревня Маручак и около 10 садовых обществ: «Весна», «Рассвет 2», «Русское поле», «Аппарат», «Зенит», «Коксохимик». В весенне-летний период количество абонентов здесь существенно увеличивается: кемеровчане покидают город, чтобы быть ближе к природе и заняться огородничеством.

Чтобы пребывание на дачах для них было максимально удобным и спокойным, инженеры включили телеком-оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах. За счет низкочастотного мобильный интернет остается доступным даже вдали от базовой станции на обширной территории, а также внутри зданий. В свою очередь высокочастотный диапазон обеспечивает быструю и стабильную передачу данных для большого количества абонентов.

«Ежегодно, с приходом первого тепла, мы наблюдаем миграцию жителей Кузбасса на дачи. Параллельно с этим в садовых обществах взлетает потребление мобильного трафика. Компания делает все, чтобы обеспечить нашим клиентам привычный городской комфорт, в какой бы локации за пределами региональной столицы они не находились. Мы запускаем сезонные базовые станции, которые устанавливаются в местах, где массовое скопление людей наблюдается лишь несколько месяцев в году. Замеры специалистов показали, что пуск нового оборудования обеспечил скорость загрузки данных в смартфонах садоводов до 200 Мбит/с», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.