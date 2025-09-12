«МегаФон» проводит цифровизацию Улуг-Хемского района Тувы

Абонентам «МегаФона» в Эйлиг-Хеме стал доступен мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с и звонки с использованием технологии VoLTE после запуска базовой станции в населенном пункте. Новое телеком-оборудование оператора поддерживает GSM и LTE стандарты, поэтому качество сотовой связи по достоинству оценят как владельцы современных гаджетов, так и кнопочных телефонов.

Эйлиг-Хем стоит обособлено в горной местности Улуг-Хемского кожууна, вдалеке от автомобильных трасс и республиканской столицы. Чтобы добраться до ближайшего поселения, нужно проехать 35 км по грунтовой дороге и воспользоваться паромной переправой, которая работает только летом. В межсезонье, пока не начнется ледостав, село фактически отрезано от «большой земли». В этот период времени более 600 человек вынуждены решать все вопросы дистанционно, а для этого им необходима надежная сотовая связь.

Построенная базовая станция позволит абонентам «МегаФона» всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости – связаться с экстренными службами. Они могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых нет в селе. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Цифровизация Улуг-Хемского кожууна с населением более 20 тыс. человек — важный проект для «МегаФона» в регионе, который мы последовательно реализуем в течение нескольких лет. Эйлиг-Хем – десятый по счету административный центр кожууна, где появилась наша связь. Как и в других локациях республики, здесь мы применили новейшее оборудование, которое гарантирует устойчивый сигнал даже в периоды пиковых нагрузок. Надежное покрытие сотовой связи как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Увеличенная емкость LTE-сети позволит владельцам «зелёных» SIM-карт передавать большой объем данных на высоких скоростях. Используя гаджеты, они могут звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и совершать покупки, дистанционно работать и учиться.

В селе есть школа, детский сад и дом культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей. Ученики, проживающие в Эйлиг-Хеме, могут активно пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью своих детей.