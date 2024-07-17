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На Чаданском угольном разрезе в Туве заработала надежная сотовая связь

Руководству и сотрудникам Тувинской горнорудной компании стало проще выстраивать рабочие процессы и совершать звонки на объектах. Голосовой связью и мобильным интернетом, благодаря новой базовой станции «МегаФона», обеспечены около 230 человек – это штатный персонал, вахтовики и специалисты подрядных организаций, задействованные в процессах добычи и отгрузки угля. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тувинская горнорудная компания (входит в «Эн+») – угледобывающее предприятие, которое ведет добычу на Чаданском и Каа-Хемском разрезах. Компания является основным поставщиком твердого топлива для населения Тувы. Разведанные запасы угля составляют 11,5 млн тонн. Добыча полезных ископаемых ведется с 1964 г.

«Горное предприятие - это довольно сложные производственные процессы, цифровизация и автоматизация которых возможна только при наличии устойчивой сотовой связи. Чаданский разрез находится в 250 км от центрального офиса, поэтому оперативная связь с предприятием очень важна. И мы очень рады, что благодаря строительству базовой станции нам удалось получить надежную связь с предприятием. Также у персонала, часть которого работает вахтовым методом, появилась возможность общаться с близкими, несмотря на большие расстояния, быть на связи с коллегами и иметь доступ к корпоративным онлайн-сервисам», - отметил генеральный директор Тувинской горнорудной компании Валерий Куликов.

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Цифровизация

«МегаФон» задействовал наиболее эффективные слои для локаций со сложным рельефом– низкие и средние частотные стандарта LTE и GSM. Они обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории и оптимальное проникновение через препятствия, имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

«После строительства инфраструктуры уверенный прием есть как на улице, так и в помещениях. Работникам Чаданского разреза доступны мобильный интернет четвертого поколения и голосовая связь как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом. Также мобильная связь появилась в близлежащем от месторождения поселении Кирсарай, где проживает несколько десятков человек», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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