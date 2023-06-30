Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2023 г.

Федеральный закон от 24 июня 2023 г. N 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Вводится административная ответственность: за непредоставление в Роскомнадзор информации об интернет-рекламе: штраф для граждан - 10-30 тыс. руб., для должностных лиц - 30-100 тыс., для юрлиц - 200-500 тыс.; за распространение интернет-рекламы без идентификатора рекламы либо за нарушение требований к его размещению: штраф для граждан - 30-100 тыс., для должностных лиц - 100-200 тыс., для юрлиц - 200-500 тыс.; за непередачу в Роскомнадзор оператором рекламных данных информации об интернет-рекламе, несоблюдение порядка взаимодействия, нарушение требований к идентификатору рекламы: штраф для должностных лиц - 100-200 тыс., для юрлиц - 300-700 тыс.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 214-ФЗ «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Подписан закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Речь идет о неправомерном доступе к такой информации, о создании, использовании и распространении вредоносных программ, о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, а также о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 251-ФЗ «О внесении изменения в статью 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»

За Рособрнадзором закреплены полномочия устанавливать требования к структуре официального сайта образовательной организации и к формату представления информации.

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 227-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"»

Заявление о внесении изменений в состав соучредителей обязан подать соучредитель (соучредители) в течение месяца со дня, когда ему стало известно или должно было стать известно о смерти другого соучредителя или об объявлении его умершим. При уклонении соучредителей СМИ от подачи заявления его может направить другой соучредитель (соучредители). В этом случае к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие предпринятые действия для направления заявления всеми соучредителями.

Уточнено, что соучредители выступают в качестве учредителя совместно, за исключением вышеобозначенного случая.

Таким образом, привлекать к административной ответственности соучредителей СМИ можно, если по истечении месяца после смерти соучредителя (объявления его умершим) они не направят заявление о внесении изменения в запись о регистрации СМИ.

Изменения приняты во исполнение позиции КС (постановление от 9 ноября 2021 г. N 47-П).

Постановление Правительства России от 24 июня 2023 г. N 1023 «О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в 2023 г.»

Эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» решено продолжить в новом формате. В нем будут участвовать школы, лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы. Эксперимент пройдет с 1 июля по 31 декабря 2023 г. в 3 этапа: апробация механизма на уровне основного и среднего общего образования с 1 по 31 июля; формирование цифровых документов на уровне среднего профобразования с 1 августа по 31 октября; апробация механизма на уровне высшего образования с 1 ноября по 31 декабря.

Приведены перечни образовательных организаций - участников эксперимента.

Постановление Правительства России от 6 июня 2023 г. N 937 «О приостановлении действия пунктов 11 и 14 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации»

До конца 2023 г. образовательные организации могут не размещать на своих сайтах сведения о персональном составе педагогических работников - иностранцев, о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки.

Постановление Правительства России от 20 июня 2023 г. N 1012 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В перечнях госуслуг, которые должны предоставляться через «Единый портал», сформированы самостоятельные позиции, касающиеся предоставления лесных участков в границах земель лесного фонда в аренду, в безвозмездное пользование без торгов и в постоянное (бессрочное) пользование.

Кроме того, к указанным госуслугам отнесено заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда гражданами для собственных нужд без торгов. Ранее было принято решение о предоставлении права заготовки древесины и о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Распоряжение Правительства России от 9 июня 2023 г. N 1509-р

Скорректирован перечень госуслуг и административных процедур в сфере ВЭД, которые могут быть предоставлены в электронной форме по принципу «одного окна». Включены новые. Это, например, выдача разрешений на ввоз, вывоз и транзит по России животных, продукции животного происхождения, ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок для животных. Ряд позиций перечня скорректирован.

Постановление Правительства России от 8 июня 2023 г. N 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»

Правительство обновило требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Минцифры, Роскомнадзора и его территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций. Утверждена новая форма паспорта безопасности.

Прежние требования к антитеррористической защищенности утрачивают силу.

Постановление Правительства России от 6 июня 2023 г. N 937 «О приостановлении действия пунктов 11 и 14 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации»

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До конца 2023 г. образовательные организации могут не размещать на своих сайтах сведения о персональном составе педагогических работников - иностранцев, о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки.

Постановление Правительства России от 10 июня 2023 г. N 967 «О внесении изменений в Правила проведения торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи»

Скорректированы правила проведения торгов на получение лицензий для оказания услуг связи.

Извещения о торгах будут публиковать не только на сайте Минцифры, но и на torgi.gov.ru. То же касается протокола об итогах рассмотрения заявок.

Указано, что информация об отмене торгов публикуется не позднее 3 рабочих дней, следующих за принятием соответствующего решения.

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Урегулирована публикация протоколов вскрытия конвертов, оценки конкурсных предложений, о результатах торгов.

Постановление Правительства России от 8 июня 2023 г. N 946 «О внесении изменения в абзац третий пункта 7 Положения о единой цифровой платформе Российской Федерации "Гостех"»

План создания и развития госинформсистем на платформе «Гостех» утверждает не Правительство, а президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Письмо Министерства науки и высшего образования России от 15 июня 2023 г. N МН-5/179891 «О проведении вступительных испытаний при приеме на обучение, промежуточной и итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий»

Правительством России утвержден перечень случаев, при которых не допускается аутентификация с использованием информсистем организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физлиц. Это, например, проведение вступительных испытаний при приеме на обучение, промежуточной и итоговой аттестации.

При проведении данных мероприятий с использованием дистанционных технологий нужно обеспечить применение иных способов аутентификации поступающих (обучающихся): вход в информсистему организации по логину и паролю; представление поступающим (обучающимся) электронной копии паспорта; сличение уполномоченным работником организации фотографии в паспорте с лицом поступающего (обучающегося) на экране монитора.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 июня 2023 г. N П/0220 «О внесении изменений в приложение к приказу Росреестра от 27 декабря 2021 г. N П/0623 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, используемой для формирования XML-документа - примерной формы договора об ипотеке»

Росреестр обновил XML-схему для составления примерной формы договора об ипотеке.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 2 июня 2023 г. «На "Госуслугах" начался прием заявлений в колледжи»

Сервис по приему заявлений в колледжи заработал на «Госуслугах». Документы можно подать в неограниченное количество учебных заведений. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые. К сервису уже подключились 1 129 колледжей из 36 регионов.

Сроки подачи заявлений на очную форму обучения: для творческих специальностей - до 10 августа; для остальных - до 15 августа.

Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов будет продлен до 25 ноября. Сроки приема на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.

После подачи заявления в личный кабинет на «Госуслугах» будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.

Для зачисления абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании.