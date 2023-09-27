Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс

Минцифры предлагает разработать Цифровой кодекс, который заменил бы Закон «О связи» и другие нормативные акты, кающиеся сферы ИКТ. По мнению ведомства, существующее регулирование устарело, запутанно и противоречиво, не учитывает развитие новых технологий и содержит излишнюю детализацию при лицензировании услуг связи.

Цифровой кодекс для России

В России следует разработать Цифровой кодекс, который станет системообразующим актом законодательства в отрасли связи и в правой основе для взаимодействия участников данной отрасли. Это следует из проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., разработанного Минцифры.

Существующее регулирование в сфере ИКТ

Сейчас в российском законодательстве отсутствует самостоятельно определение отрасли связи, указывают авторы Стратегии. Определение отрасли связи охватывает только осуществление деятельности по оказанию услуг связи. Модель государственного регулирования отрасли связи построена на регулировании отдельных сетей связи (элементов сетей связи), развернутых и эксплуатируемых с использованием некоторых ресурсов (радиочастотного спектра, спектра нумерации и т.п.).

Фото: Kandinsky Написание Цифрового кодекса (в представлении нейросети Kandinsky

Государственное регулирование отрасли связи в России носит разрешительный характер. Возмездная деятельность в области связи требует обязательного получения соответствующей лицензии на каждый вид услуг связи. При этом лицензии выдаются не на обобщенный вид услуг связи (например, услуги телефонной связи), а на услуги связи, предоставляемые по определенной технологи или в определенном масштабе сетей связи (например, услуги местной телефонной связи, услуги междугородней и международной телефонной связи, услуги подвижной радиотелефонной связи и т.п.).

Исторический рост проникновения услуг ШПД (широкополосный доступ в интернет), массовая востребованность услуг по передаче данных, развитие информационных сервисов и услуг на базе интернета, привели к повышенному вниманию государства к данной сфере. Учитывая, что услуги и инфраструктура операторов связи является технической базой для развития ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), существенная часть государственного регулирования в сфере обработки информации, функционирования интернета, обеспечения информационной безопасности и т.п. затронула также и деятельность операторов связи.

Наибольшее влияние на отрасль оказывают следующие нормативные правовые акты: Закон «Об информации» (регулирует обязанности операторов по блокировке запрещенных ресурсов в интернет, регулирует деятельность организаторов распространения информации, вопросы биометрической идентификации физических лиц), Закон «О СМИ» (дополняет и конкретизирует вопросы взаимоотношений операторов связи с вещателями при осуществлении трансляции обязательных общедоступных телерадиоканалов), Закон «О персональных данных» (существенным образом влияет на деятельность операторов связи по обслуживанию абонентов и пользователей-физических иц, в том числе в части возможности предоставления смежных услуг, обработки массивов т.н. «больших данных»), Закон «О естественных монополиях» (регулирует деятельность поставщиков услуг и контроль тарифов на телекоммуникационном рынке), Закон «О безопасности КИИ» (обязывает операторов связи осуществлять категорирование, защиту определенных объектов свои ИКТ-сетей, информировать государственные органы об инцидентах на таких объектах и т.п.), Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (операторы сотовой связи включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом).

Проблемы регулирования ИКТ в России

В отношении государственного регулирования отрасли связи авторы Стратегии выделяют ряд проблем: методы государственного регулирования применяются на основании установления нормативным правовым актом конкретного вида услуг связи; применяется отождествление товарного рынка с тем или иным конкретным видом услуг связи; в вопросах регулирования субъектов естественной монополии не принимается во внимание появление новых технологий и т.п..(это не соответствует реальной взаимозаменяемости услуг связи и смежных сервисов); наличие большого числа нормативных правовых актов (несоответствие ряда актов степени технологического развития отрасли и т.п.), их запутанность и низкое качество юридической техники, а также их бессистемное и непредсказуемое изменение; несвоевременное принятие нормативных правовых актов или решений, существенно влияющих на развитие отрасли и внедрение новейших технологий (например, вопросы выделения операторам связи наиболее приемлемых полос радиочастот для развертывания современных сетей связи); чрезмерная детализация услуг связи при лицензировании деятельности представляется не вполне обоснованной, так как базируется не на конечной ценности для потребителей услуг связи (например, передача голосовой информации, передача сигналов теле- и радиоканалов и т.п.), а на классификации технологий излучения, масштаба сетей связи, передачи или приема информации.

Также авторы Стратегии указывают на рост контрольных и надзорных функций отраслевых регуляторов: например, по сравнению с 2012 г., в настоящее время количество функций Роскомнадзор увеличилось в 3 раза и сейчас включает в себя 197 полномочий. Вызывает опасение и тенденция передачи регулирующих функций подведомственным организациям и их подрядчикам.

Кроме того, авторы Стратегии высказывают опасения в связи с тенденцией возложения на операторов связи натуральных обязанностей, как под предлогом вопросов безопасности, так и решения социальных вопросов регионального и федерального значения. В частности, на операторов возлагаются обязанности, связанные с регулированием смежных отраслей, которые лежат вне сферы их деятельности (такие, как блокировки в интернете). Предложенные механизмы доказали свою низкую эффективность, избирательность и большое число побочных негативных последствий для пользователей, говорится в Стратегии.

Что будет в Цифровом кодексе и предыдущие попытки его создания

В связи с этим предлагается разработать Цифровой кодекс, который позволил бы: сформулировать единые принципы регулирования отношений в сфере связи и ИКТ; создать единообразный понятийный аппарат, унифицировать используемые отраслевым законодательством правовые институты; устранить пробелы, коллизии, повторения и другие недостатки отраслевого регулирования, а также существующие административные барьеры, стабилизировать правовую основу отрасли.

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По данным «Известий», Минцифры уже подготовило проект Концепции будущего Цифрового кодекса. Он должен будет собрать единый для ИКТ-отрасли понятийный аппарат, установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, определить единый подход к цифровой идентификации граждан. Также документ обеспечить комплексное регулирование таких сфер, как облачные технологии, большие данные, искусственный интеллект, электронный документооборот и др.

Идея заменить существующие нормативные акты в сфере ИКТ единым документом не нова. Так, в 2018 г. Медиа-коммуникационный союз (МКС) занял разработкой Инфокоммуникационного кодекса, который заменил бы ряд законов, касающихся ИКТ. Документ должен был бы учитывать не только технологии и отношения в рамках отрасли связи, но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.д. Однако вскоре разработка документа была остановлена.