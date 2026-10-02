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В споре о правах на ИИ-персонажа Роспатент встал на сторону итальянской компании

Роспатент отменил права российского предпринимателя на созданную при помощи ИИ «Балерину Капучино». Спор выиграла итальянская компания, которая зарегистрировала товарный знак раньше. Это только одно из первых дел в борьбе за обладание интернет-мемами и ИИ-персонажами, имеющими влияние на аудиторию.

Права российского предпринимателя на итальянскую балерину отменены

По заявлению итальянской компании Officina Comunicazione Роспатент в августе 2026 г. отменил права на товарный знак «Балерина Капучино», зарегистрированные в России предпринимателем Сергеем Бочаровым, выяснили «Известия» из материалов Палаты по патентным спорам.

Роспатент установил, что созданное с помощью ИИ изображение балерины с чашкой капучино вместо головы полностью совпадает с принадлежащим Officina Comunicazione произведением, а его словесная часть «Балерина Капучино» является транслитерацией названия Ballerina Cappuccina.

Ballerina Cappuccina — персонаж в жанре Italian Brainrot («разложение мозга» в переводе с английского), появившийся в TikTok в начале 2025 г. В роликах балерину обычно сопровождает синтетическая итальянской речью и ритмичная, намеренно бессмысленная фонетика.

Спор о правах на ИИ-персонажа

В решении ведомства указано, что основанием для отмены регистрации стало наличие у итальянской компании прав на произведение искусства и промышленный образец, совпадающие с обозначением, зарегистрированным в России.

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Роспатент
Роспатент встал на сторону итальянского правообладателя

Заявка Бочарова прошла регистрацию 28 октября 2025 г. с приоритетом от 1 августа 2025 г. Охрана знака распространялась на товары классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) номер 28 и 35 (включают игры, игрушки и услуги).

Officina Comunicazione направила в Роспатент возражение в январе 2026 г., предоставив документы на промышленный образец фигурки и более ранние исключительные права, зарегистрированные 26 июня 2025 г. в национальном управлении авторского права Китая.

Компания рассматривает связанных с Italian Brainrot персонажей как коммерческие объекты, развивает их в том числе за пределами цифрового контента и намерена защищать связанные с Italian Brainrot объекты интеллектуальной собственности, прокомментировала адвокат «Некстонс» Валерия Ларионова, которая представляет интересы Officina Comunicazione в России.

Одно из первых дел

Решение Роспатента может стать прецедентом и повлиять на другие споры по поводу интернет-мемов и персонажей, созданных с помощью ИИ, сказали изданию юристы.

Это один из первых подобных споров в России с участием ИИ-персонажей, отметил советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин. Предприниматели в России могут закрепить права на название вирусного интернет-персонажа с помощью товарного знака и такая практика сейчас распространена, рассказал Яхин, приведя в пример «Россиано» и «Вставай, мы все уронили».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для контента, созданного с использованием нейросетей, возникает дополнительный вопрос о том, какая часть результата создана творческим трудом человека, добавила советник Verba Legal Екатерина Третьякова. Officina Comunicazione заявляет, что Ballerina Cappuccina — это произведение искусства, созданное дизайнером Андреа Маркези (Andrea Marchesi).

Для бизнеса становятся особенно важными документы, подтверждающие создание конкретной версии персонажа, включая промежуточные варианты, внесенные изменения и другие материалы, которые позволяют показать собственный творческий вклад, пояснила Третьякова.

Анна Любавина

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