Разработчик пиратского ПО сдал своего коллегу за то, что тот украл его код

Программист yousefkotp, создающий пиратское ПО с открытым кодом, нажаловался в GitHub на другого «пирата», укравшего его разработки. GitHub удовлетворил его требование и удалил профиль с краденым кодом. При этом «жизнь» репозитория самого yousefkotp он почему-то сохранил.

«Пират» пожаловался на коллегу

Создатель пиратского ПО, позволяющего бесплатно смотреть фильмы, телепередачи и сериалы и скачивать их целыми сезонами, пожаловался на то, что код его программы был украден другим «пиратом». Курьезный случай произошел на портале GitHub, принадлежащем Microsoft.

Как пишет TorrentFreak, отличился создатель программы Movies and Series Scraper под псевдонимом yousefkotp. Его творение, позволяющее существенно сэкономить на медиаконтенте, распространяется с открытым исходным кодом.

Обнаружив, что кто-то украл его код и разместил его в своем профиле на GitHub, yousefkotp, проживающий в Египте, моментально связался со службой поддержки и оставил жалобу на «вора». В ней он акцентировал внимание на том, что является правообладателем, и что кража его кода является нарушением DMCA.

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DMCA или Digital Millennium Copyright Act – это закон об авторском праве в цифровую эпоху. Действует он только в США, но распространяется на все американские интернет-ресурсы, в том числе и на GitHub. Именно по этой причине разработчик-египтянин упомянул данный документ в своей жалобе.

В уведомлении yousefkotp об удалении также утверждается, что скопированный репозиторий обходит меры технической защиты. Это является дополнительным нарушением DMCA.

Неожиданное решение GitHub

Со стороны все происходящее выглядит следующим образом. Yousefkotp создал пиратскую программу Movies and Series Scraper, позволяющую воровать легальный контент, то есть не отчислять правообладателям деньги за его использование (в данном случае за просмотр). После этого он выложил открытый код утилиты на GitHub.

Оригинальный репозиторий Movies and Series Scraper

Некто неизвестный скопировал содержимое его репозитория в собственный профиль и приписал себе авторство программы Movies and Series Scraper, тем самым повысив риск привлечения к себе внимания со стороны правоохранительных органов или как минимум модераторов GitHub. При этом никаких изменений в код он не вносил.

Узнав о факте кражи, истинный создатель Movies and Series Scraper подал жалобу. Другими словами, он подписался под тем, что «пират» украл у «пирата».

Жалоба yousefkotp

Но еще более интересной в данной ситуации является реакция модераторов GitHub. Изучив жалобу автора Movies and Series Scraper, они пришли к мнению, что в данном случае факт грубого нарушения DMCA более чем очевиден.

Модераторы удалили репозиторий-клон. При попытке зайти в него выдается предупреждение о нарушении закона об авторском праве в цифровую эпоху.

Оригинал живет и здравствует

Удалив профиль, в котором лежали украденные копии программы Movies and Series Scraper, модераторы GitHub оставили нетронутым репозиторий самого yousefkotp. На момент публикации материала он был доступен, как и все содержащиеся в нем файлы.

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При этом не понять, что это пиратский софт, не представляется возможным. Автор прямо говорит об этом в описании к нему непосредственно в своем GitHub-профиле.

Как получилось, что GitHub оставил в живых репозиторий с кодом программы Movies and Series Scraper, на момент публикации материала оставалось загадкой. Ресурс, следует отметить, крайне нетерпим к любому пиратскому ПО – он нещадно блокирует и оригинальные профили, и их клоны, а также форки, если таковые имеются.

Репозиторий -клон удален за копирование кода пиратской программы

Сильнее всех досталось утилите YouTube-dl, позволяющей скачивать видеоролики с YouTube. Осенью 2020 г. GitHub, вняв требованиям правообладателей, заблокировал все профили, имеющие отношение к этому ПО; их было в около двух десятков.

Разработчики отреагировали на это моментально. Они изучили поданную на них жалобу и изменили программу, а также сопроводительную документацию к ней так, чтобы обойти требования правообладателей.

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В результате все репозитории были разблокированы в ноябре 2020 г., спустя менее месяца. В начале 2022 г. была предпринята еще одна попытка избавить мир от YouTube-dl, но к успеху она пока не привела.

В первой половине мая 2020 г. блокировке на GitHub подверглись репозитории проекта Popcorn Time. Это популярный пиратский стриминговый сервис. Уже к концу мая 2020 г. все ограничения были сняты – разработчики смогли доказать свою правоту, используя возможности, прописанные в американском антипиратском законе.