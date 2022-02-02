«Контур» запустил виртуальную галерею с картинами, которые написала нейросеть

Нейросеть, обученная разработчиками «Контура», перенесла художественный стиль Федора Конюхова на фотографии тех мест, где он побывал. Так могли бы выглядеть мыс Горн, Эльбрус, гора Килиманджаро или, например, остров Барбадос, если бы их написал художник.

Виртуальная галерея запущена «Контуром» в преддверии открытия авторской выставки Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь». Оно состоится 3 февраля 2022 г. в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве.

Никита Тарасов, руководитель центра искусственного интеллекта в «Контуре», сказал: Мы собрали датасет с фотографиями картин Федора Конюхова и фотографиями гор, мысов, разных уголков земного шара, покоренных путешественником. Картины служат источником стиля, а фотографии географических объектов — базой, на которую переносится стиль. Каждое из изображений нейросеть изучает, запоминает, разбивает на слои и отдельные элементы: на линии, окружности или иные объекты. Разные слои отражают разные аспекты изображения. Такое дробление в дальнейшем помогает нейросети заменить стиль базового изображения на тот, которому ее обучили. В итоге мы получаем уникальное произведение, нарисованное искусственным интеллектом в заданном художественном стиле.

На счету Федора Конюхова более 50 сложнейших экспедиций и 25 мировых рекордов, в том числе и занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Также за свою жизнь он создал более трех тысяч картин, автолитографий, рисунков, коллажей в различных техниках. 12 декабря 2021 г. Конюхов отметил свое 70-летие.

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Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров группы компаний «СКБ Контур», сказал: «Мало кому довелось увидеть столько же, сколько Федору Конюхову. К тому же его взгляд — это взгляд не обычного человека, а художника. Я не искусствовед, но даже я легко узнал бы произведения Федора Филипповича среди множества других — настолько яркий и запоминающийся у него стиль. И нам захотелось, чтобы как можно больше людей увидели мир глазами Федора Конюхова. Но этот технический фокус ничуть не умаляет роль художника — скорее, наоборот. Нейросеть может воспроизвести стиль, но она не может ни запечатлевать переживания, ни создавать новые смыслы. Это наша дань восхищения талантом Федора Филипповича и наш айтишный способ сказать ему спасибо».

Выставка произведений Фёдора Конюхова открыта для посещения с 4 февраля по 6 марта 2022 г. Место проведения: Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 19). Вход в здание музея возможен только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.