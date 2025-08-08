Разделы

Бизнес Кадры Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Для энтузиастов и не только: выпускник МАИ создал робота с «распределенным интеллектом»

Выпускник института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Егор Елкин разработал уникальную платформу для создания человекоподобных роботов, которая призвана сделать продвинутую робототехнику доступной для энтузиастов и образовательных учреждений. Каркас его робота можно распечатать на обычном 3D-принтере, а в основе электроники лежат недорогие и легкодоступные компоненты. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Идея проекта, по словам Егора, родилась в связи с отсутствием на рынке сложных роботов, которых можно было бы собрать в домашних условиях. Маевец решил придумать систему, которая состояла бы из двух частей – аппаратной и программной, в которой можно разобраться, не углубляясь в подробности о драйверах, приводах, кодах, моделировании, симуляциях и так далее.

Одним из преимуществ разработки является инновационный распределенный подход к управлению.

«Большинство человекоподобных роботов, которые сейчас продаются, имеют одну дорогую и сложную материнскую плату, на которой размещены и процессор, и множество чипов, и разъёмы для подключения двигателей и датчиков. Получается, что вся работа робота — от движения до сбора данных — управляется одной программой на одном процессоре. Моя идея состоит в отказе от одного мощного и дорогого микропроцессорного устройства. Вместо него в моём роботе используются десятки экономичных микроконтроллеров», — сказал Егор Елкин.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Такая архитектура, напоминающая нервную систему живого организма, имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это значительно дешевле: 25 дешевых микроконтроллеров (стоимостью около 100 руб. за штуку) обходятся выгоднее, чем один специализированный процессор. Во-вторых, система становится более гибкой и быстрой: каждый «маленький мозг» отвечает только за свою задачу, будь то управление двигателем или обработка данных с датчика, и его легко заменить, не нарушая работу всей системы. Задачи верхнего уровня, такие как искусственный интеллект и выход в интернет, решает обычный одноплатный компьютер, который координирует работу всей сети микроконтроллеров.

На данный момент разработка успешно прошла первичные испытания на работоспособность. Сейчас разработчик занимается обучением робота ходьбе с помощью искусственного интеллекта и работает над упрощением программного кода для будущих пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России разработан новый материал для водородных аккумуляторов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще