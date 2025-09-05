Разработка выпускницы МАИ снизит риск ошибок в тестировании операционной системы для самолетов МС-21 и SJ-100

Выпускница института № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ этого года, специалист ГосНИИАС Ольга Ступак разработала специальную программу и методику тестирования новой отечественной операционной системы JetOS. Эта система создается в рамках программы импортозамещения и будет использоваться для управления главными экранами в кабине российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Благодаря работе, проведенной Ольгой Ступак, тестирование JetOS стало проще, понятнее и надежнее. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

JetOS – это особая операционная система реального времени (ОСРВ). Это значит, что она должна работать очень точно и предсказуемо, без задержек. Для безопасности полета это критически важно. Проект по созданию JetOS реализуется ГосНИИАС совместно с Институтом системного программирования имени В. П. Иванникова РАН и Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

«Разработка JetOS ведется по уровню критичности A. Это самый высокий уровень безопасности для гражданского авиационного ПО. Это значит, что любая ошибка в этой системе может привести к катастрофе, поэтому к ее созданию и тестированию предъявляются максимальные требования. JetOS будет установлена в многофункциональные индикаторы – это большие экраны в кабине пилота, которые показывают всю важную информацию: скорость, высоту, карты и так далее», – сказала Ольга Ступак, которая в рамках своей основной деятельности в ГосНИИАС занимается гарантией качества на проекте ОСРВ JetOS.

По словам разработчика, существующая документация для тестирования JetOS была разрозненной и трудной для освоения. Кроме того, у системы тестирования не было удобного интерфейса. В рамках своей дипломной работы в МАИ Ольга Ступак создала единую инструкцию, которая четко объясняет, как правильно готовить тестовую среду, запускать и проводить тесты. Это помогло избежать ошибок и путаницы в функционале между разными специалистами. Она также написала программу с удобным графическим интерфейсом. Теперь разработчикам не нужно вручную менять сложные настройки внутри системы, чтобы запустить нужные операции.

«Предложенная мной программа минимизирует вероятность возникновения ошибок в системе, вызванных некорректно указанными тестовыми сценариями», – отметила Ольга Ступак.

На данный момент программа и методика, разработанные выпускницей МАИ, успешно внедрены в проект разработки ОСРВ JetOS.