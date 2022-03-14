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Московский авиационный институт переходит на «Р7-офис»

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) переводит работу с учебными материалами и документами на решение «Р7-офис».

В результате внедрения платформы сотрудники и студенты получили возможность бесперебойной работы с документами и полной совместимостью со всеми популярными форматами файлов.

По итогам испытаний и внедрения среди плюсов российского решения специалисты университета отметили широкую функциональность, а также удобный интуитивно понятный интерфейс. Всего МАИ приобрел более 2500 лицензий.

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