Выпускник МАИ придумал, как применить KasperskyOS для защиты умного дома

Выпускник кафедры 307 «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Сычев написал драйвер для общедоступной версии KasperskyOS, благодаря которому появилась возможность использовать эту операционную систему для обеспечения безопасности умного дома. Это поможет повысить защищённость комплексов видеонаблюдения, сигнализации, запирающих и других охранных устройств от взломщиков, предотвратить шпионаж или внедрение вирусов. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Разработка Максима Сычева – драйвер, позволяющий умным устройствам обмениваться между собой информацией по особой линии – шине CAN – под контролем KasperskyOS. Например, когда пользователь нажимает выключатель, его микроконтроллер отправляет по шине команду «включить свет» умной лампочке. В свою очередь, ее микроконтроллер ловит и интерпретирует это сообщение, в результате чего лампочка загорается. Вся эта цепочка событий происходит за доли секунды благодаря эффективной работе драйвера.

В структуру умного дома, как правило, входят устройства от разных производителей и не все они, будучи подключенными к сети, одинаково хорошо защищены. Операционная система KasperskyOS способна решить эту проблему.

Безопасность

«Благодаря имеющемуся в каждом решении модулю безопасности система KasperskyOS следит за тем, чтобы программные компоненты устройства под ее управлением функционировали в рамках четкого набора команд, которые им разрешено передавать друг другу. При правильной настройке системы она может в любой момент ограничить их действия, если обнаружит подозрительную активность. Таким образом, при взломе какого-то из элементов она сможет предотвратить атаку остальных», — сказал Максим Сычев.

Работа над драйвером завершена. В ближайших планах маевца — демонстрация решения команде разработки KasperskyOS. Это открывает путь для его включения в официальные наборы для разработчиков, что значительно расширит возможности применения российской киберимунной ОС.

