Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Быстрее мысли: в МАИ создают новую систему управления для самолетов

Ученые Московского авиационного института разработали принципиально новый подход к управлению самолетом, который позволит сократить время реакции лайнера на действия пилота. Технология основана на замене традиционного способа измерения движения ручки управления. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Большинство современных самолетов оснащено цифровыми системами управления со сложными алгоритмами. Различные фильтры, предназначенные для обеспечения точности сбора данных датчиками, и другие особенности систем приводят к тому, что самолёт реагирует на действия пилота с задержкой, которую называют эквивалентным запаздыванием», – сказал доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Евгений Ефремов.

Запаздывание усугубляется тем, что сегодня большинство лайнеров реагирует на то, насколько далеко пилот переместил штурвал или боковую ручку — то есть, система ждет, пока орган управления остановится и зафиксируется в нужной точке. Это приводит к дополнительным задержкам отклика на доли секунды.

Разработка маевских специалистов предлагает измерять не расстояние, на которое отклонилась ручка, а усилие, прикладываемое к ней. Электронная система управления регистрирует силу воздействия пилота на ручку сразу, как только оно появляется. Это снижает задержку отклика машины на 30–40% и повышает безопасность пилотирования.

«Запаздывание реакции самолета на действия пилота может привести к неустойчивому управлению и даже катастрофе. Пилоту приходится постоянно предугадывать реакцию самолёта на свое воздействие на рычаг, особенно в задачах точного управления. Чем больше задержка реакции, тем больше загруженность экипажа, что усугубляет положение в критических ситуациях. Наша разработка позволяет сократить такие риски и повысить безопасность полетов», — сказал Евгений Ефремов.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Силу нажатия измеряют специальные датчики, которых в традиционных системах управления либо нет, либо они применяются только на аварийных режимах пилотирования. Массовое внедрение такого решения было связано с несовершенством датчиков усилия и обилием электронных помех, которые они вызывают в системе управления. Сейчас датчики стали более качественными, а специалисты МАИ научились подавлять электронный шум от них.

По словам Евгения Ефремова, разработка находится на стадии прототипа, на кафедре смонтирован пилотажный стенд, где демонстрируются особенности работы новой системы «в железе». Представители самолетостроительных компаний уже ознакомились с новинкой и проявили к ней интерес. Ожидается, что внедрение новой системы управления может произойти на одной из модификаций российских гражданских лайнеров.

Евгений Ефремов не исключил, что разработка маевцев в будущем может стать основой для нового поколения систем управления всех отечественных самолётов. При этом переучивать пилотов не придётся — алгоритм их работы не изменится.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще