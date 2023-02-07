Робот-учитель из России будет преподавать у детей из Африки робототехнику

Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в Общеобразовательный школе Meadow Hall School в г. Лекки (Нигерия). В рамках уроков дополнительного образования робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

«Промобот» помогает изучать робототехнику, программирование и искусственный интеллект. В образовательную программу, которая идет вместе с роботом, входят шесть лабораторных работ. В процессе обучения ученики овладеют навыками: управления роботами, изучат варианты сценариев общения между человеком и роботом, попрактикуются в распознавании лиц на примере последней модели Promobot.

«Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это “реальный” робот, работающий сегодня уже в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру — от США до Австралии», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Промобот»

Для учащихся школы робот открывает возможность научиться самим создавать и программировать роботов. Робот позволит сделать образование более интерактивным, организовать комплексное изучение разных сфер робототехники и сформировать актуальные ИТ-компетенции.

«Дети будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — отметил Олег Кивокурцев.

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Promobot V.4 работает в местах повышенного скопления людей и выполняет функции «живого» сотрудника: выполняет функции администратора или консультанта, преподавателя, сотрудника аэропорта или гида. Для компании «Промобот» это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями из зарубежных стран. Ранее российский робот уже начал работу в группе частных школ «Махариши Видья Мандир» в г. Ченнаи.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.