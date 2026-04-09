Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Мессенджер Telega пропал из App Store – единственного официального каталога приложений для iPhone и iPad. Причина его исчезновения неизвестна. В Google Play он по-прежнему доступен. Telega или «Телега» – это неофициальный клиент Telegram, который потенциально связан холдингом VK, продвигающим мессенджер Max.

Телега уехала

Владельцы смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad лишились возможности скачать на свои устройства мессенджер Telega. Редакция CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store.

Telega – это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России.

К 13:30 9 апреля 2026 г. по Москве Telega, которого в России часто называют «Телега», отсутствовал в каталоге Apple – найти его было нельзя ни по официальному названию, ни по народному.

Редакция CNews обратилась к представителям Telega с вопросами о причинах удаления мессенджера, также редакция поинтересовалась о вероятности удаления Telega из Google Play (фирменный магазин приложений для Android) и о том, какие действия предпринимаются или будут предприниматься разработчиками для возвращения приложения в App Store.

В Google Play Telega есть, в App Store - нет

В ответ разработчики Telega прислали комментарий, приведенный без целиком и без изменений. «Мы получили запрос от Apple, наше приложение временно недоступно для скачивания в App Store. Мы уже работаем над решением, чтобы как можно быстрее восстановить доступ для пользователей iOS. В последние недели после введения «Списков ожидания» на авторизацию мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Предполагаем, что этот всплеск мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store. В ближайшие часы направим Apple подробные разъяснения и уверены, что ситуация разрешится. Обо всех обновлениях сообщим в нашем официальном канале. Что касается Google Play – причин для удаления нашего приложения нет. Благодарим за понимание и остаемся на связи», – сообщили CNews разработчики Telega.

Альтернатива не всегда нужна

У Telegram есть несколько неофициальных клиентов, В том числе Vidogram, Nicegram, Swiftgram и др. Но популярность в России обрел именно Telega. Он создан на основе открытого программного кода и подключается к серверам Telegram. За ним стоит казанская компания АО «Телега».

Российские власти постепенно отлучают россиян от Telegram – в августе 2025 г. они замедлили звонки в нем, а в январе 2026 г. замедлению подверглась функция обмена фотографиями и видеороликами.

В феврале 2026 г. отправка обычных документов тоже стала занимать слишком много времени, затем и вовсе началась почти полная блокировка сервиса – даже обычные текстовые сообщения перестали отправляться.

Все происходящие - следствие того, что россиянам не дают нормально пользоваться Telegram

Россияне по давней привычке тут же начали искать пути решения проблемы с доступом к популярному сервису и нашли сразу несколько. Одним из них оказался именно Telega, но с этим мессенджером далеко не все так просто, как может показаться.

Мессенджер с сюрпризом

12 марта 2026 г. CNews опубликовал материал о потенциальной связи Telega с холдингом VK, который занимается активным продвижением в массы нацмессенджера Max.

В частности, в марте 2025 г. в устав АО «Телега» были внесены поправки, допускающие формирование совета директоров, но с ограниченными функциями в области масштаба одобряемых сделок. Так, предполагается, что совет может одобрять сделки на сумму более 2 млн руб. только в том случае, если они заключаются не с юридическими лицами, входящими в группу лиц с МКПАО «ВК», указано в уставе.

Собеседники редакции высказали мнение о способности Telega перехватывать трафик Telegram.

8 апреля 2026 г. в редакцию CNews поступило письмо с адреса, принадлежащего компании-разработчику мессенджера «Телега». Оно приведено целиком.

«Пишем по поводу публикации, в которой упоминается наш Telegram-клиент «Телега». Хотели бы уточнить, что ряд утверждений расследования, которое упоминается в вашем посте, основан на некорректной интерпретации технических процессов. В нем не представлена воспроизводимая методология, подтверждающая сделанные выводы. Телега — это Telegram-клиент, работающий через официальный Telegram API и использующий протокол MTProto. Альтернативных протоколов ни у Telegram, ни у нас нет. Данные защищены шифрованием Telegram. Мы используем прокси-инфраструктуру. Это необходимо для обеспечения стабильной работы клиента в условиях нестабильного соединения. Важно: прокси не изменяет криптографическую модель MTProto и не влияет на безопасность сессии. Сообщения пользователей по-прежнему передаются по протоколу MTProto, который не работает через TLS и использует собственную систему шифрования. Просим удалить упоминание нашего приложения из данного контекста или скорректировать формулировку».

Первые последствия

Шумиха вокруг Telega и его возможной связи с холдингом VK возымела первые последствия. В частности, в апреле 2026 г. Telegram начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и зеркала мессенджера.

Отличить таких пользователей будет очень легко – рядом с их именами в списке чатов появится специальная метка.

Эксперты в сфере кибербезопасности призывают пользоваться только официальными клиентами мессенджеров. Такого мнения придерживается, в числе прочих, старший директор по развитию технологий искусственного интеллекта группы компаний Swordfish Security Юрий Шабалин.

Он сообщил CNews, сторонние клиенты не сообщают пользователям, кому они предоставляют доступ к их трафику, и шифруется ли он. «Устанавливать же и запускать приложения, которые сейчас выходят и которые обещают нам функционал Telegram на его опишках, но без замедлений и без блокировок, по меньшей мере, странно и глупо. Это может быть действительно опасно, потому что мы не знаем, что находится внутри, каким способом они обходят звонки или что-то прочее», – подытожил Юрий Шабалин.

Дополнение

После публикации материала стало известно, что сервис Cloudflare Radar признал рабочие домены клиента Telega шпионскими. Первым внимание на это обратил портал «Код Дурова».

Это коснулось доменов telega.me и api.telega.info.

По словам собеседника издания, на фоне этого международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у Telega TLS-сертификат, который подтверждает подлинность проекта и используется для защищенного HTTPS-соединения.