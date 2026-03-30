Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета

Минцифры потребовало от операторов с 1 апреля 2026 г. отключить возможность пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Такое указание направлено пока только «большой четверке», то есть абоненты региональных и виртуальных операторов, похоже, под новые ограничения пока не подпадают. Таким способом Минцифры хочет заставить Apple вернуть удаленные из App Store российские приложения.

Оплата не пройдет

Граждане России, пользующиеся техникой и сервисами Apple, больше не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Как пишет РБК, это новая инициатива российского Минцифры, которую ведомство передало операторам «большой четверки» в виде требования по отключению такой опции. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2026 г.

«Большая четверка» – это МТС, Т2, «Мегафон» и «Билайн». Пока нет информации, распространяется ли нововведение на многочисленных виртуальных и региональных операторов сотовой связи.

Как пишет ТАСС, новые лимиты подаются не как новый запрет, а как наказание непосредственно для компании Apple. Она ушла из России в марте 2022 г. и с тех пор поддерживает антироссийские санкции. Это проявляется, в том числе, в виде удаления российских приложений из каталога App Store.

Новым ограничением Минцифры хочет заставить Apple вернуть эти приложения в свой магазин. Схема проста – россияне не могут пополнять баланс Apple ID, в результате чего Apple теряет деньги.

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», – сказал источник «Интерфакса» в Правительстве России.

РБК приводит совсем другую причину запрета – по словам одного из собеседников издания на российском телеком-рынке, нововведение будет препятствовать оплате сервисов возвращения доступа ко всем сайтам.

Что вообще происходит

Пополнение баланса Apple ID с мобильного счета – это популярная услуга, которой россияне активно пользуются с 2022 г., хотя появилась она тремя годами ранее, в 2019 г. Поначалу жители России привязывали к Apple ID свои банковские карты и оплачивали сервисы Apple с них, но после начала СВО Apple такую возможность россиянам отключила. Оплата со счета, привязанного к мобильному номеру, стала ее полноценной альтернативой. Теперь жителей России лишают и ее, но на этот раз инициатива исходит вовсе не от Apple.

Благодаря пополнению баланса Apple ID можно пользоваться всеми платными сервисами Apple. В их числе – облачное хранилище iCloud, музыкальный стриминг Apple Music, видеосервис Apple TV+, игровая платформа Apple Arcade, фитнес-сервис Apple Fitness+ и многие другие.

Новый повод позлиться для миллионов россиян

Техника Apple очень популярна в России, и в первую очередь это касается смартфонов iPhone. Согласно статистике «Т-Банка», доля iPhone в России в 2022-2024 гг. составляла в пределах 40-42% против 60-58% у смартфонов на базе Android. К слову, у «Т-Банка» есть свой мобильный оператор «Т-Мобайл», который в «большую четверку» не входит.

При этом вся продукция Apple с 2022 г. ввозится в Россию по параллельному импорту, то есть без разрешения самой Apple. С 2023 г. компания не предоставляет гарантию в России на свои устройства, но пока не блокирует их.

Между тем, Apple действительно удаляет многие российские приложения из каталога App Store – единственного в ее экосистеме. Это отчетливо видно на примере Сбербанка, который находится под санкциями Запада с 2022 г., и ПО которого регулярно пропадает из App Store.

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

App Store – на протяжении почти 20 лет единственный магазин приложений в экосистеме Apple, а сама Apple – единственный модератор в нем. Российские власти намерены лишить ее этой монополии в России, но пока дальше слов и законопроекта дело не движется.

Россияне давно научились устанавливать нужный им софт вручную, без App Store – сам Сбербанк предлагает такую услугу, притом даже на дому. Кроме того, в стране расцвели так называемые веб-приложения – по сути, интернет-версии популярных программ, например, приложений банков, работающие прямо в браузере.

Выход есть всегда

В России существует множество способов пополнения Apple ID, и перевод с мобильного счета – всего лишь один из них. Например, такую опцию предлагают многочисленные сервисы по оплате зарубежных подписок.

Как пишет РБК, этот способ основан на виртуальных подарочных картах Apple, представляющие собой 16-значный код пополнения баланса Apple ID. Купить этот код можно на многих представленных в России маркетплейсах, но это всегда сопряжено с комиссиями продавцов, которые составляют 15-20%.

Опять же, новое распоряжение Минцифры к моменту выхода материала распространялось только на операторов «большой четверки».

Впрочем, не исключено, что все эти гайки быстро закрутят.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
