Модель «Джобс» распродана: Caviar представил серию iPhone 17 Pro с фрагментом материнской платы iPhone 2G

Всего за 10 дней модель «Джобс» из юбилейной коллекции Apple 50 была полностью раскуплена, и вслед за этим Caviar представил новую главу серии: лимитированный iPhone 2007. В корпус из черного титана с PVD-покрытием встроен фрагмент оригинальной материнской платы первого iPhone. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Люксовый бренд кастомизации Caviar анонсировал iPhone 2007, новый лимитированный смартфон, созданный в честь 50-летия Apple. Модель вошла в коллекцию Apple 50 и будет выпущена на базе iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Компания Apple была основана 1 апреля 1976 г., а в марте 2026 г. официально объявила о праздновании своего 50-летнего юбилея.

Центральным элементом дизайна стала герметичная капсула в форме фирменного надкусанного яблока Apple, размещенная в центре задней панели. Внутри нее мастера Caviar закрепили фрагмент оригинальной материнской платы iPhone 2G, превратив смартфон в дань уважения устройству, с которого началась современная мобильная эпоха Apple. Расходящиеся от центрального элемента гравированные линии отсылают к инженерной схеме первого iPhone.

Внешняя часть корпуса выполнена из титана с черным PVD-покрытием и дополнена гравированной подписью Стива Джобса. В Caviar отмечают, что дизайн был задуман как визуальное посвящение оригинальному iPhone 2007 г., объединяющее архивную символику и фирменную коллекционную отделку бренда. Для модели также созданы эксклюзивные обои Apple 50, разработанные специально для этой коллекции.

Caviar выпустил iPhone 2007 тиражом 11 экземпляров. Смартфон поставляется в премиальной подарочной коробке в комплекте с фирменным ключом и памятной монетой с покрытием золотом 999 пробы. Стоимость модели начинается от 679 тыс. руб. Доступны версии с объемом памяти от 256 ГБ до 2 ТБ.

