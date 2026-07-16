Мигранты будут покупать мобильный телефон при въезде в Россию, чтобы власти могли их отслеживать

Каждый мигрант в России будет обязан купить мобильный телефон. Такое требование введут для приезжающих в страну иностранных граждан помимо обязанности сдавать биометрию, создавать цифровой профиль и регистрироваться в специальном мобильном приложении.



Каждому мигранту по мобильному телефону

Все приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобрести мобильный телефон. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов в Совете Федерации на заседании комитета по международным делам, пишет РБК.

Благодаря введению такого требования правоохранители смогут получать информацию о местонахождении каждого приезжего, объяснил замминистра: «Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания».

По словам Зубова, на телефон мигранту можно будет также также направлять важные оповещения, например, об истекающем сроке действия документов.

Цифровой профиль мигранта

Как сказал Зубов, требование коснется в первую очередь трудовых мигрантов и тех, кто приезжает в страну надолго. Отслеживание по гаджету будет осуществляться благодаря электронному профилю человека.

GigaChat Перемещения мигрантов будут контролировать через мобильные телефоны

Указ № 467 «О государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина"» Президент России подписал 9 июля 2025 г. В мае 2026 г. CNews сообщал о том, что МВД разработало такой сервис. В нем должна содержаться информация о въезжающих в Россию гражданах других стран, а также о прибывающих в страну людях, у которых гражданства нет вовсе. В каждом цифровом профиле иностранца будет содержаться весьма обширный объем сведений, в том числе обо всех оформленных на него мобильных телефонных номерах. Помимо этого, профиль будет содержать данные о страховом полисе, долгах (при их наличии), а также о миграционном учете.

В июне 2025 г. Правительство России запустило многоязычное мобильное приложение ruID, через которое мигранты могут подать заявку на въезд в страну, проверить наличие ограничений на въезд и создать цифровой профиль для получения государственных услуг. За 72 часа до въезда в Россию необходимо будет пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID». После подачи заявки пользователь получает индивидуальный QR-код, который предъявляется на границе. Для регистрации нужно создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране.

Контроль за мигрантами

С 1 сентября 2025 г. в Москве и Московской области уже тестируется обязательное приложение для мигрантов «Амина». Москва также строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL за 144 млн руб.

20 апреля 2025 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов. В России находится значительное их количество, большинство являются гражданами стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), включая Украину, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Армению. Как писал CNews, миграция оказывает влияние на различные сектора российской экономики, такие как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), логистика и сфера услуг.

Рекордный приток мигрантов в Россию наблюдался в 2024 г. — около 6,3 млн, половина из которых приехала с целью трудоустроиться. По данным МВД, в 2024 г. из страны были выдворены или депортированы рекордные 190,2 тыс. человек (на 31,1% больше, чем в 2023 г.). Из них 157 тыс. мигрантов вынужденно покинули страну из-за нарушений российского законодательства (плюс 44,6% по сравнению с 2023 г.).