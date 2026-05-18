И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня

Apple использует отбракованные чипы в своих недороги устройствах, но не афиширует это. Такие процессоры должны быть утилизированы, но Apple нашла им применение – такие CPU стоят, например, в сверхпопулярном MacBook Neo.

Еще походит

Компания Apple изменила свой подход к качеству собственной продукции и теперь не гнушается использовать фактически отбракованные процессоры. Как пишет издание The Wall Street Journal, такие чипы можно встретить в самых доступных гаджетах с нарисованным на корпусе надкусанным яблоком.

Сами по себе такие процессоры вполне работоспособны, но они не соответствуют критериям Apple. Если раньше компания их утилизировала, то теперь они идут в дело, позволяя Apple заработать больше денег, а покупателям – приобрести ее технику по более низкой цене.

Поначалу Apple лишь изредка прибегала к этой тактике, подчеркивает издание. Теперь же она трансформировалась в стандартный механизм.

Чуда не произошло

The Wall Street Journal приводит несколько примеров того, как Apple эксплуатирует отбракованные процессоры и собирает на их базе устройства, которые затем отправляет в массовую продажу. Наиболее актуальный – это вышедший весной 2026 г. смартфон iPhone 17e, который получил массу нововведений по сравнению с прошлогодним iPhone 16e, но при этом не подорожал ни на доллар.

Nilay Patel / Unsplash Если процессор не годится для топового iPhone, Apple использует его в бюджетном

В основе iPhone 17e используются процессоры, которые по тем или иным критериям не соответствуют уровню, необходимому для установки в значительно более дорогой iPhone 17 – смартфон, вышедший осенью 2025 г. На американском сайте Apple смартфон iPhone 17e стоит от $599 или 43,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2026 г., а iPhone 17 – от $799 или 58,4 тыс. руб.

То же касается и флагманского смартфона iPhone 17 Pro, одного из самых успешных в линейке Apple за последнее десятилетие. Процессоры, которые не подошли для него, отправились в новый iPhone Air, который, напомним, моментально провалился в продаже. Впрочем, его неуспех никак не связан с CPU – проблема в слабой батарее, отсутствии основного динамика и лотка под SIM-карту, а также во всего одной основной камере.

Все равно купят

Феномен Apple проявляется здесь в том, что даже устройства с отбракованными чипами потребители скупают с большой охотой. Есть и исключения, как упомянутый iPhone Air, но есть и MacBook Neo, перевернувший рынок дешевых ноутбуков с ног на голову.

Вышедший в начале марта 2026 г., Neo стоит $599 или 43,8 тыс. руб. Иначе говоря, полноценный MacBook в металлическом корпусе можно купить буквально по цене дешевого iPhone 17e.

Спрос на Neo оказался настолько огромным, что Apple пришлось срочно заказывать выпуск дополнительных его партий и комплектующих для него. При этом внутри этого ноутбука стоит процессор A18 Pro от смартфона iPhone 16 Pro, которому два года, и у которого нет одного из ядер.

Apple MacBook Neo

В версии чипа для iPhone 16 Pro насчитывается шесть ядер видеоподсистемы, тогда как в процессоре для MacBook Neo их пять. И к моменту выхода материала не было доказательств, что Apple отключила последнее ядро на программном уровне, то есть существует вероятность отбраковки.

Но это не помешало MacBook Neo устроить настоящий фурор, напугав производителей недорогих ноутбуков на Windows и заставив их срочно готовить достойный ответ. Спустя почти три месяца, к моменту выпуска материала, в продажу ни один такой ответ пока не поступил. CNews писал, что на Neo посредством виртуальной машины можно запустить Windows 11, и она будет работать быстрее и стабильнее, чем на Windows-ноутбуке за ту же цену.

Никто и не заметил

Как долго Apple эксплуатирует стратегию использования дефектных чипов в серийно выпускаемых устройствах, к моменту выхода материала установлено не было. Компания пока не комментирует публикацию The Wall Street Journal.

Между тем, по информации неназванных источников издания, Apple прибегает к такой хитрости на протяжении как минимум последних 16 лет. Они утверждают, что часть отбракованных процессоров A4, предназначенных для вышедшего летом 2010 г. смартфона iPhone 4, Apple в течение некоторого времени устанавливала в ТВ-приставки Apple TV второго поколения, которое дебютировало в сентябре 2010 г. в третьем поколении образца марта 2012 г. использовался чип А5.

Еще один пример – процессоры S7 для смарт-часов Apple Watch Series 7 из 2021 г. По данным The Wall Street Journal, отбракованные чипы S7 Apple не утилизировала, а применила в настольной колонке HomePod второго поколения, которую она выпустила в 2023 г.