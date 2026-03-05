Разделы

restore: открыл предзаказы на новые Apple MacBook Neo

Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ на новые MacBook Neo, представленные 4 марта 2026 г. на презентации Apple. Об этом CNews сообщили представители restore:.

По аналитическим данным сети restore:, в 2025 г. бестселлерами продаж в линейке макбуков стали MacBook Air на чипе M1 с диагональю 13". Это самая бюджетная позиция в ассортименте, которая закрывала потребность пользователей, желающих приобщиться к экосистеме Apple. Второй по популярности категорией стали MacBook Air на M4 с диагональю 13" в расширенных конфигурациях памяти, которые выбирали более требовательные покупатели.

«Макбук никогда не был спонтанной покупкой — решение клиенты всегда принимают взвешенно, так как это инвестиция в технику на годы вперед. Тем не менее уже на старте продаж мы прогнозируем высокий спрос на новые MacBook Neo за счет ряда факторов: баланс цены и актуальности, а также возможности для пользователей, которые ранее смотрели на MacBook Air на чипе M1, но хотели бы получить более современную версию без скачка цены до уровня макбуков на чипе M4 и тех покупателей, кто желает познакомиться с ноутбуками Apple и реализовать свои потребности в рамках этой экосистемы» — сказал Роман Роменский, генеральный директор дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxystore).

MacBook Neo представлен на базе мобильного чипа A18 Pro, ранее применявшемся только в iPhone 16 Pro и Pro Max. Ноутбук отличается алюминиевым корпусом в новых оттенках — нежно-розовом, индиго, серебристом и цитрусовом. Среди других ключевых особенностей: 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, до 16 часов автономной работы, безвентиляторная система охлаждения, селфи-камера с разрешением 1080p, два порта USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, стереодинамики, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6. В версии на 512 ГБ присутствует сканер Touch ID.

Стоимость новинки в сети restore: Apple MacBook Neo 13" (A18, 6C СPU/5С GPU, 2026), 8 ГБ, 256 ГБ SSD – 69 990 руб.; Apple MacBook Neo 13" (A18, 6C СPU/5С GPU, 2026), 8 ГБ, 512 ГБ SSD – 84 990 руб.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Предзаказ на новинки Apple уже можно оформить в любом магазине сети restore: или на ее сайте.

Ожидаемый старт продаж в конце марта — начале апреля 2026 г. Протестировать гаджеты можно будет ближе к старту продаж в флагманских магазинах сети, например, в Москве на Неглинной 8/10.

Предзаказ на сайте осуществляется со 100% предоплатой и дает возможность первыми получить новинки. В розничных магазинах для предзаказа необходимо внести частичную предоплату, подробности можно уточнить у консультантов. Также в сети доступны услуги трейд-ин и другие специальные возможности для членов программы привилегий restore:.

