В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook

В России начались продажи белорусского ноутбука H-Book IPK4 на процессорах Intel. Его отличительная черта – это насыщенный оранжевый цвет корпуса, прямо как у iPhone 17 Pro и Pro Max, в котором эти смартфоны пользуются большим спросом. Ноутбук получил корпус из магниевого сплава и компактные размеры за счет экрана на 14 дюймов. Из белорусского у него только название – даже ОС установлена американская. Он стоит на уровне MacBook Neo на 256 ГБ, но при этом его накопитель имеет объем 512 ГБ.

Белорусский ноутбук в модном цвете

Ритейлер «М.Видео» сообщил CNews о начале продаж нового ноутбука IPK4 белорусского бренда H-Book. Мобильный ПК характеризуется в первую очередь цветом своего корпуса – он ярко-оранжевый, чем не могут похвастаться почти все доступные на российском рынке ноутбуки. Apple MacBook в таком оттенке тоже нет.

Оттенок ноутбука очень напоминает самый популярный цвет смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max. Apple впервые в своей истории выпустила оранжевые мобильники, и они, несмотря высокую стоимость (оранжевый доступен только в дорогой Pro-линейке) продаются активнее всего.

М.Видео
H-Book IPK4

Это общемировой тренд, и Россию стороной он не обошел. Согласно статистике операторов «Мегафон» и Yota, в течение первого месяца с момента старта продаж новой линейки iPhone 17 оранжевый цвет пришелся 31% всех реализованных в России аппаратов. Как сообщал CNews, следом идут синие и серебристые смартфоны – у них по 22% и 21% соответственно.

Apple
Сходство оттенков определенно есть

Редакция CNews обратилась к «М.Видео» вопросами о причинах выбора цвета корпуса H-Book IPK4, связи его с популярностью оранжевых iPhone 17 Pro и Pro Max, а также о планах по выпуску более классических оттенков и ожидает ответа.

Вопрос цены

Новый H-Book IPK4 доступен в комплектациях с процессорами Intel Core i5-13500H и Core Ultra 5 115U. Различаются модификации только CPU – объемы ОЗУ и SSD, а также разрешения экранов у них одинаковые.

В «М.Видео» на момент публикации материала старшая версия с Core i5-13500H оценивалась в 79,9 тыс. руб. За версию с Core Ultra 5 115U ритейлер просил 77,8 тыс. руб. Для сравнения, Apple MacBook Neo на 256 ГБ стоит в «М.Видео» 80 тыс. руб. за 256 ГБ и 90 тыс. за 512 ГБ.

Цены в «М.Видео»

CNews нашел эти ноутбуки и в других российских сетях. Так, в DNS старшая версия стоит 75 тыс. руб., младшая – 73 тыс. руб. Конфигурации те же, что и в «М.Видео».

Цены в DNS

В стоимость входит лицензионная ОС Windows 11 в ревизии Pro, несмотря на то, что россияне очень не любят переплачивать за нее и предпочитают устанавливать нужную им ОС самостоятельно. Модификаций без ОС или с другой системой у H-Book IPK4 пока нет.

На вопрос о причинах более высокой цены по сравнению с конкурентами представители «М.Видео» ответили: «При покупке белорусского ноутбука H-Book IPK4 можно использовать бонусные рубли, что позволяет снизить итоговую стоимость устройства до уровня сопоставимых предложений на рынке».

Что внутри

Оранжевый корпус H-Book IPK4 выполнен из магниевого сплава за счет чего ноутбук весит очень мало – 0,97 кг. Толщина компьютера – 16 мм. У клавиатуры есть кириллица, но нет подсветки.

«М.Видео»
Клавиатура ноутбука

H-Book IPK4 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем на 512 ГБ формата М2. Как сообщили CNews представители «М.Видео», комплектация с процессором Intel Core i5-13500H подходит «для более ресурсоемких задач, включая многозадачность и работу с профессиональными приложениями», а модель с Intel Core Ultra 5 115U – это «энергоэффективное решение с поддержкой современных вычислительных сценариев и оптимизацией под ИИ-нагрузки».

«М.Видео»
Проводные интерфейсы

Согласно сайту «М.Видео», в стоимость ноутбука входят интерфейсы HDMI для подключения внешних дисплеев, USB 3.2 и три порта USB Type-C для подключения периферии и зарядки устройств. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Емкость аккумулятора составляет 5195 мАч, примерно на уровне большинства Android-смартфонов 2020-2025 годов выпуска. Заряда хватит на 5 часов работы.

«М.Видео»
Не все ноутбуки умеют так

Экран ноутбука имеет диагональ 14 дюймов, частоту обновления 60 Гц и разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей и открывается на 180 градусов. Над экраном располагается веб-камера 2 МП.

Дискретная видеокарта в ноутбуке не предусмотрена ни в одной из конфигураций. Версии с процессорами AMD недоступны.

Сделано в Белоруссии

На сайте «М.Видео» указано, что ноутбук выпускается в Белоруссии. При этом там не уточняется, какие именно процессы производства локализованы в этой стране – к примеру, нет информации, осуществляется ли в Белоруссии монтаж компонентов (резисторов, конденсаторов, диодов и пр.) на печатную плату, или же это доверяют зарубежным специалистам.

Редакция CNews направила запрос в «М.Видео».

Сайт H-Book давно не обновлялся

Впервые о ноутбуках H-Book стало известно в сентябре 2022 г., когда состоялась премьера первой модели H-book MAK4. Широкой публике ее продемонстрировал лично Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Релиз новинки состоялся в конце декабря 2022 г. – тогда продажи начались исключительно в белорусской рознице. До российских магазинов ноутбук добрался в феврале 2023 г.

Отметим, что официальный белорусский сайт H-Book (h-book.by) не обновлялся с 2022 г. на нем до сих пор представлена только одна самая первая модель, под фотографией которой написано, что она поступит в продажу в 2023 г.

Геннадий Ефремов

