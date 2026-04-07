У Apple провалена разработка складного iPhone. Возможен срыв начала поставок

Apple может не успеть к сентябрю 2026 г. довести до ума свой будущий iPhone со складным экраном – компания столкнулась с большим количеством проблем в разработке, чем ожидала. Сроки начала поставок, возможно, придется сдвинуть.

У Apple проблемы со складным iPhone

Корпорация Apple столкнулась с дополнительным сложностями при разработке своего первого складного смартфона iPhone, в результате чего, возможно, будет вынуждена начать его продажи позже запланированного, пишет Nikkei.

По сообщению источников агентства, знакомых с ситуацией, проблемы имеют технический характер и возникли в процессе предварительного тестирования нового девайса. Если их не удастся решить оперативно, то сроки начала отгрузки новинки придется сдвинуть на несколько месяцев вперед.

«Нынешняя ситуация грозит срывом сроков начала массового производства [складного iPhone], – заявляет один из источников Nikkei. – В апреле стартует ключевой этап инженерных испытаний, и результаты этого месяца будут критически важными».

Фото: © rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика
Поставщики комплектующих, предположительно, были предупреждены о нарушениях графика производства складного смартфона, а Apple занята решением возникших проблем.

Угроза срыва планов Apple

Согласно информации источника, в этом году Apple предпочла отдать приоритет флагманским моделям iPhone, в том числе и новой «раскладушке», на фоне продолжающихся трудностей с поставками комплектующих для продукции, выпускаемой компанией – например, памятью, которая стала дефицитным компонентом. Таким образом компания, вероятно, рассчитывала заработать побольше, поскольку более дорогие устройства нередко приносят большую прибыль, нежели бюджетные.

Однако технические проблемы, возникшие при разработке складного девайса, могут стать той самой палкой в колесе, помешав реализации планов американского технологического гиганта и вынудив компанию перенести анонс нового устройства с сентября 2026 г. на более позднюю дату.

«Apple и поставщики работают в условиях сжатых сроков, и имеющихся решений недостаточно, чтобы полностью решить технические проблемы... требуется больше времени», – отмечает источник Nikkei.

На каком этапе возникли проблемы

Как утверждает источник, проблемы у Apple возникли в процессе производственных испытаний. Это четвертый из шести этапов, через которые должен пройти новый продукт компании до начала его поставок. За ним следуют этап пилотного и, наконец, массового производства. Поскольку складной iPhone отличается совершенно новой конструкцией в сравнении с тем, что купертиновцы выпускали ранее, устройство необходимо пройти каждый из этапов с максимально успешным результатом.

На первый складной iPhone, во всяком случае поначалу, вряд ли будет приходиться больше 10% от выпускаемых Apple смартфонов, отмечает Engadget, однако девайс, как ожидается, станет ключевым продуктом для «яблочных», призванным привлечь дополнительный интерес к модельному ряду iPhone. По предварительным данным, на первых порах Apple планирует выпустить 7-8 млн экземпляров складной новинки, отмечает Nikkei.

Целую вечность в разработке

Слухи о том, что Apple готовится выпустить складной iPhone, циркулируют в медиа по крайней мере с 2017 г. При этом сами купертиновцы традиционно сохраняли молчание относительно возможного будущего продукта – компания до сих пор так официально и не подтвердила сведения о работе над складным девайсом.

По оценке американского журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), складной iPhone станет «самым значительным обновлением в истории компании». Презентация девайса должна была состояться осенью 2026 г. одновременно с линейкой iPhone 18 Pro. Ожидаемая цена на старте – около $2 тыс.

Южнокорейская корпорация Samsung значительно опередила своего главного конкурента на рынке смартфонов в лице Apple с выпуском складного девайса. Первый серийный смартфон со сгибаемым экраном Samsung Galaxy Fold был анонсирован еще в феврале 2019 г.

Зато почти не отстала от Samsung китайская Huawei, представившая складной девайс Huawei Mate X несколькими днями позже, а в феврале 2020 г. – его обновленную версию Mate Xs.

Не единственный долгострой Apple

Помимо смартфона с гибким экраном, у Apple был еще один сильно затянувшийся проект, в рамках которого планировалось создать электромобиль. Спустя 10 лет после его начала, проект был свернут в начале 2024 г., а команда, работавшая над ним, распущена.

После этого, как писал CNews, компания переключалась на разработку домашних роботов.

Дмитрий Степанов

