Впервые за десятилетия Apple нарушила свои устои. Новый дешевый MacBook Neo слишком прост в ремонте

Apple известна тем, что максимально усложняет внутреннюю конструкцию своей техники, чтобы ее ремонт был дорогим, а в домашних условиях и вовсе невозможным. С MacBook Neo, как выяснилось, все иначе – даже клавиатуру можно поменять, не имея многолетнего опыта разборки MacBook. И при этом новый Neo – самый дешевый ноутбук Apple, что очень нервирует ее конкурентов, выпускающих ноутбуки на Windows.

Apple, ты ли это?

Компания Apple изменила своим многолетним принципам и в значительной степени упростила процесс разборки и ремонта своего новейшего ноутбука MacBook Neo. Как пишет профильный портал MacRumors, она настолько преуспела в этом, что даже клавиатуру в этой модели можно заменить не только без знаний и опыта, но и без больших финансовых вложений.

Об этом сказано в официальной инструкции по ремонту MacBook Neo, которую Apple опубликовала на своем сайте. Клавиатура в этом ноутбуки – это отдельный элемент, который продается как в версии с обычной кнопкой включения (такая установлена в базовой комплектации ноутбука), так и с интегрированным в нее сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Apple Клавиатура MacBook Neo

Теоретически, владельцы базовых версий MacBook Neo смогут самостоятельно установить в свой ноутбук клавиатуру с Touch ID из более дорогой комплектации, которая стоит на больше $100 (7900 руб. по курсу ЦБ на 13 марта 2026 г.) и предлагает увеличенный с 256 ГБ до 512 ГБ твердотельный накопитель. Стоимость самого клавиатурного модуля Apple пока не уточняет. Базовый MacBook Neo стоит $600 или 47,4 тыс. руб.

Раньше было хуже

Примерно с 2010 г. Apple начала планомерно усложнять процесс разборки и ремонта своей техники, том числе MacBook. В современных ноутбуках компании замена клавиатуры как отдельного элемента невозможна – Apple требует менять всю верхнюю часть алюминиевого корпуса.

Apple От цвета корпуса внутренняя компоновка MacBook Neo не зависит

Это накладывает на владельцев таких MacBook дополнительные расходы, поскольку платить приходится не только за саму клавиатуру, но и за значительную часть корпуса ноутбука. Между тем, именно клавиатура в современных ноутбуках выходит из строя чаще всего, поскольку именно с ней чаще всего физически взаимодействует пользователь. У тачпада есть более удобный для многих аналог в виде мышки или внешнего трекпада, а встроенную в ноутбук клавиатуру можно заменить только внешней клавиатурой, в крайнем случае – экранной.

Всего один инструмент

Согласно инструкции Apple, для замены клавиатуры в MacBook Neo не потребуется никаких специфических инструментов. Не нужны съемники, присоски и прочий арсенал сервисов по ремонту техники.

Процесс разборки MacBook Neo. Источник: YouTube-канал Phone Repair Guru

Более того, не пригодится даже паяльник, без которого не обойтись при замене клавиатуры в большинстве ноутбуков на Windows, где она держится на пластиковых заклепках. В MacBook Neo она закреплена на винтах, так что для ее замены понадобится только лишь отвертка.

Medhat Dawoud / Unsplash Для Apple подобное совсем не характерно

Но совсем без трудностей все же не обойдется. По подсчетам MacRumors, чтобы снять клавиатуру MacBook Neo, потребуется открутить в общей сложности 40 винтов. К тому же длина у них может быть разной – Apple почти всегда использует несколько винтов различной длины на одном квадратном дециметре внутреннего убранства своих ноутбуков.

Почти iPhone

Премьера MacBook Neo состоялась в начале марта 2026 г., а продажи начались 11 марта 2026 г. Ноутбук наделал много шума, потому что, во-первых, это первый за более чем 15 лет ноутбук Apple стоимостью $600, во-вторых, у него внутри процессор A18 Pro – как в смартфоне iPhone 16 Pro.

У большинства конкурентов на Windows за те же деньги пластиковый корпус, тогда как у MacBook Neo он алюминиевый. Безусловно, Apple пришлось пойти на целый ряд компромиссов, чтобы добиться столь низкой для MacBook цены – среди них и смартфонный процессор, и всего два порта USB-C, и клавиатура без подсветки, а также слишком широкие для 2026 г. рамки экрана.

Phone Repair Guru / Youtube Системная плата MacBook Neo

Однако производители ноутбуков на Windows уже в панике. Как сообщал CNews, гендиректор Asus признал, что выпуск MacBook Neo шокировал участников ПК-индустрии.

Также важно отметить, что слухи об использовании в MacBook Neo системной платы от iPhone 16 Pro не подтвердились. Да, плата в этом ноутбуке все еще крошечная, но при этом разработанная специально для него – в ранее выпущенных устройствах Apple ничего подобного нет.